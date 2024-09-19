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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 10 злотых III Республики после деноминации - Польша

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10 злотых 1995

Берлин 1945
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW BCH 12,000 0 52
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10 злотых 1995

100 лет Олимпийским Играм
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW RK 20,000 0 37
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10 злотых 1995

Винценты Витос
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW NR 20,000 0 27
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10 злотых 1996

Сигизмунд II Август
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW ET Погрудный портрет 13,000 0 64
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10 злотых 1996

Сигизмунд II Август
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW ET Поясной портрет 5,000 0 63
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10 злотых 1996

Станислав Миколайчик
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW 13,500 0 29
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10 злотых 1996

200 лет Гимну Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW 14,000 0 29
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10 злотых 1996

40 лет Познаньскому восстанию
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW 13,050 0 46
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10 злотых 1997

Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW ET 25,000 0 55
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10 злотых 1997

46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II
Год Знак Описание Продажи Продажи
1997 MW EO 0 50
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10 злотых 1997

Стефан Баторий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW ET Поясной портрет 5,250 0 67
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10 злотых 1997

Стефан Баторий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW ET Погрудный портрет 15,000 0 70
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10 злотых 1997

200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW NR 20,000 0 33
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10 злотых 1998

Сигизмунд III Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW ET Погрудный портрет 22,000 0 43
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10 злотых 1998

Сигизмунд III Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW ET Поясной портрет 7,000 0 51
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10 злотых 1998

XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW RK 30,000 0 44
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10 злотых 1998

45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW NR 14,000 0 40
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10 злотых 1998

20-летие понтификата Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW EO 65,000 0 17
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10 злотых 1998

90 лет независимости Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW ET 16,000 0 37
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10 злотых 1998

50 лет Всеобщей декларации прав человека
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW NR 16,000 0 30
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10 злотых 1999

Вступление Польши в НАТО
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW 16,000 0 42
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10 злотых 1999

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW RK 70,000 0 45
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10 злотых 1999

600 лет Краковскому университету
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW AN 22,000 0 36
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10 злотых 1999

500-летие Яна Лаского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW ET 15,000 0 36
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10 злотых 1999

150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW NR 27,000 0 22
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10 злотых 1999

Владислав IV Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW ET Погрудный портрет 20,000 0 26
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10 злотых 1999

Владислав IV Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW ET Поясной портрет 13,000 0 40
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10 злотых 1999

100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW ET 20,000 0 30
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10 злотых 1999

150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW ET 20,000 0 26
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10 злотых 2000

Великий юбилей 2000 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW EO 60,000 0 25
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10 злотых 2000

1000 лет Конгрессу в Гнезно
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW RK 32,000 0 62
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10 злотых 2000

1000 лет Вроцлаву
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW NR 32,000 0 38
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10 злотых 2000

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW RK 40,000 0 36
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10 злотых 2000

Ян II Казимир
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW ET Поясной портрет 14,000 0 42
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10 злотых 2000

Ян II Казимир
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW ET Погрудный портрет 20,000 0 31
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10 злотых 2000

130 лет Польскому музею в Рапперсвиле
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW EO 37,000 0 31
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10 злотых 2000

30 лет восстанию рабочих 1970 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW ET 19,000 0 28
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10 злотых 2001

Год 2001
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW RK 35,000 0 30
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10 злотых 2001

15 лет конституционному суду
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW AN 25,000 0 14
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10 злотых 2001

100 лет со дня рождения Стефана Вышинского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW EO 60,000 0 39
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10 злотых 2001

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW ET Погрудный портрет 24,000 0 45
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10 злотых 2001

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW ET Поясной портрет 17,000 0 40
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10 злотых 2001

XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW RK 28,000 0 30
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10 злотых 2001

Михал Седлецкий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW ET 26,000 0 30
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10 злотых 2002

Бронислав Малиновский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW ET 33,500 0 25
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10 злотых 2002

Чемпионат мира по футболу 2002
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW RK Янтарь 55,000 0 34
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10 злотых 2002

Генерал Владислав Андерс
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW AN 40,000 0 24
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10 злотых 2002

Чемпионат мира по футболу 2002
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW RK 65,000 0 32
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10 злотых 2002

Август II Сильный
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW ET 30,000 0 33
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10 злотых 2002

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW ET 80,000 1 34
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10 злотых 2003

10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW RK 47,000 0 28
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10 злотых 2003

Генерал Станислав Мачек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW AN 44,000 0 33
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10 злотых 2003

150 лет нефтяной и газовой промышленности
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW NR 43,000 0 30
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10 злотых 2003

Станислав I Лещинский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET Погрудный портрет 45,000 0 34
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10 злотых 2003

Станислав I Лещинский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET Поясной портрет 40,000 0 37
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10 злотых 2003

750 лет Познани
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW UW 39,000 0 33
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10 злотых 2004

История польского злотого - 1 злотый II Республики
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW AN 55,000 0 25
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10 злотых 2004

Вступление Польши в Европейский Союз
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW 78,000 0 37
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10 злотых 2004

60-летие Варшавского восстания
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW ET 92,000 0 23
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10 злотых 2004

Генерал Станислав Сосабовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW RK 56,000 0 15
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10 злотых 2004

85-летие польской полиции
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW 65,000 0 17
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10 злотых 2004

Александр Чекановский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW NR 45,000 0 25
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10 злотых 2004

100 лет Академии изобразительных искусств
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW NR 75,000 0 14
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10 злотых 2004

XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW AN Фехтование 70,000 0 27
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10 злотых 2004

XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW UW Метание диска 90,000 0 22
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10 злотых 2005

Выставка Экспо 2005 в Японии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW RK 80,000 0 23
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10 злотых 2005

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Продажи Продажи
2005 MW UW 0 22
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10 злотых 2005

100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET 62,000 0 9
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10 злотых 2005

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW UW 170,000 0 14
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10 злотых 2005

Станислав Август Понятовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET Погрудный портрет 60,000 0 24
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10 злотых 2005

Станислав Август Понятовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET Поясной портрет 60,000 0 35
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10 злотых 2005

60 лет окончанию Второй мировой войны
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET 70,000 0 18
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10 злотых 2005

500 лет со дня рождения Николая Рея
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW EO 60,000 0 12
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10 злотых 2005

История польского злотого - 1 злотый II Республики
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW AN 61,000 0 20
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10 злотых 2006

30 лет июньским протестам 1976 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW EO 56,000 0 11
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10 злотых 2006

История польского злотого - Полония
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW AN 599 0 23
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10 злотых 2006

XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW RK Сноуборд 71,400 0 27
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10 злотых 2007

125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW UW 55,000 0 12
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10 злотых 2006

XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW RK Фигурное катание 72,000 0 17
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10 злотых 2007

Арцтовский и Добровольский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW ET 57,000 0 18
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10 злотых 2006

Чемпионат мира по футболу в Германии 2006
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW RK 80,500 0 0
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10 злотых 2006

Чемпионат мира по футболу в Германии 2006
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW UW 70,000 0 6
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10 злотых 2006

100 лет Варшавской школы экономики
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW ET 59,000 0 13
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10 злотых 2006

500 лет провозглашения статута Яна Лаского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW 57,000 0 12
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10 злотых 2006

Всадник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW ET 62,000 0 18
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10 злотых 2007

Тяжеловооружённый рыцарь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW 55,000 0 21
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10 злотых 2007

Игнатий Домейко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW NR 55,000 0 14
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10 злотых 2007

75 летие взлома кода Энигмы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW ET 55,000 0 16
type-coin
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10 злотых 2007

История злотого - Ника
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW 57,000 0 25
type-coin
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10 злотых 2007

750 лет Кракову
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW RK 58,000 0 17
type-coin
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10 злотых 2007

150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW RK 58,000 0 20
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10 злотых 2008

450 лет Польской почты
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW RK 135,000 0 25
type-coin
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10 злотых 2008

XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW RK Позолоченный шар 140,000 0 12
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10 злотых 2008

40 лет политическому кризису Марта 1968 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW AN 118,000 0 22
type-coin
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10 злотых 2008

10 лет со дня смерти Збигнева Херберта
Год Знак Описание Продажи Продажи
2008 MW KK 0 20
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10 злотых 2008

Сибирские ссыльные
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW ET 135,000 0 34
type-coin
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10 злотых 2008

XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW UW Отверстие 150,000 0 17
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10 злотых 2008

Бронислав Пилсудский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW NR 99,000 0 16
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10 злотых 2008

400 лет польским поселениям в Северной Америке
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW RK 126,000 0 25
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10 злотых 2008

90 лет Великопольскому восстанию
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW UW 107,000 0 27
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10 злотых 2009

Велюнь - Сентябрь 1939
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW 100,000 0 12
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10 злотых 2009

Крылатый гусар
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW AN 100,000 0 24
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10 злотых 2009

90 лет Верховной Палате Контроля
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW UW 100,000 0 13
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10 злотых 2009

180 лет центральному банку Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW 92,000 0 12
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10 злотых 2009

Выборы 4 июня 1989
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW UW 100,000 0 12
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10 злотых 2009

Чеслав Немен
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW RK Клипа 100,000 0 17
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10 злотых 2009

Чеслав Немен
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW RK 100,000 0 14
type-coin
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10 злотых 2009

Тадеуш Гайцы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW NR 100,000 0 11
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10 злотых 2009

Кшиштоф Камиль Бачинский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW NR 100,000 0 11
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10 злотых 2009

95 лет образованию Польского ополчения в 1914 году
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW RK 50,000 0 7
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10 злотых 2009

100 лет поисково-спасательной службы в Татрах
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW KK 100,000 0 17
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10 злотых 2009

25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW 100,000 0 17
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10 злотых 2009

70 лет Польскому подпольному движению
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW UW 50,000 0 9
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10 злотых 2010

65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW RK 80,000 0 5
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10 злотых 2010

Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW ET 80,000 0 9
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10 злотых 2010

Шеволежер
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW AN 100,000 0 9
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10 злотых 2010

55 лет Катынской трагедии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW UW 80,000 0 14
type-coin
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10 злотых 2010

100 лет Союзу польских харцеров
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW KK 90,000 0 7
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10 злотых 2010

Кшиштоф Комеда
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW NR 60,000 0 4
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10 злотых 2010

Кшиштоф Комеда
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW NR Клипа 60,000 0 6
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10 злотых 2010

95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW KK 80,000 0 9
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10 злотых 2010

Битва при Клушине
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW RK 100,000 0 12
type-coin
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10 злотых 2010

Польский август 1980 - Солидарность
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW UW 100,000 0 6
type-coin
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10 злотых 2010

Бенедикт Дыбовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW ET 60,000 0 4
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10 злотых 2010

Грюнвальдская битва
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW RK 100,000 0 16
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10 злотых 2011

30 лет Независимому Студенческому Союзу (NZS)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW ET 50,000 0 10
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10 злотых 2011

Памяти жертв Смоленской катастрофы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW 30,000 0 6
type-coin
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10 злотых 2011

Председательство Польши в Совете ЕС
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW 50,000 0 5
type-coin
type-coin

10 злотых 2011

Улан II Республики
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW RK 50,000 0 9
type-coin
type-coin

10 злотых 2011

100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW RK 50,000 0 5
type-coin
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10 злотых 2011

70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW 50,000 0 6
type-coin
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10 злотых 2011

Силезские Восстания
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW GP 50,000 0 10
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10 злотых 2011

100 лет обществу защиты слепых
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW 50,000 0 6
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10 злотых 2011

Фердинанд Оссендовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW KK 50,000 0 7
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10 злотых 2011

Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW NR Клипа 50,000 0 5
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10 злотых 2011

Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW NR 50,000 0 5
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10 злотых 2012

20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW UW 60,000 0 11
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10 злотых 2012

150 лет банковскому сотрудничеству Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW KK 40,000 0 9
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10 злотых 2012

120 лет со дня рождения Стефана Банаха
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW RK 45,000 0 7
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10 злотых 2012

150 лет Народному музею в Варшаве
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW 45,000 0 3
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10 злотых 2012

Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW 5,000 0 6
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10 злотых 2012

Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW 15,000 0 10
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10 злотых 2012

Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW AN 50,000 0 11
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10 злотых 2012

100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW NR 30,000 0 11
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10 злотых 2013

150 лет Январскому восстанию
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 28,000 0 12
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10 злотых 2013

100 лет Польскому театру в Варшаве
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 28,000 0 11
type-coin
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10 злотых 2013

130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 857 0 5
type-coin
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10 злотых 2013

100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 28,000 0 7
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10 злотых 2013

200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 28,000 0 10
type-coin
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10 злотых 2013

50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 25,000 0 5
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10 злотых 2013

200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 28,000 0 8
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10 злотых 2013

Агнешка Осецкая
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 28,000 0 10
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10 злотых 2013

Агнешка Осецкая
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW Клипа 28,000 0 7
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10 злотых 2014

Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 30,000 0 8
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10 злотых 2014

Денарий Болеслава III Кривоустого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 20,000 0 30
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10 злотых 2014

100 лет со дня рождения Яна Карского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 30,000 0 4
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10 злотых 2014

Брактеат Мешко III Старого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 20,000 0 19
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10 злотых 2014

150 лет со дня рождения Стефана Жеромского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 30,000 0 6
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10 злотых 2014

Брактеат Лешека Белого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 20,000 0 19
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10 злотых 2014

Гжегож Цеховский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 30,000 0 5
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10 злотых 2014

Гжегож Цеховский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW Клипа 30,000 0 3
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10 злотых 2014

Канонизация Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 50,000 0 11
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10 злотых 2015

50 лет посланию Польских епископов Немецким
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 25,000 0 6
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10 злотых 2015

100 лет Варшавскому политехническому университету
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 30,000 0 20
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10 злотых 2015

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 30,000 0 28
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10 злотых 2015

150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 30,000 0 14
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10 злотых 2016

75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 15,000 0 8
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10 злотых 2016

200 лет Варшавскому университету
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 9
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10 злотых 2016

Центр денег имени С. Скшипека
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 40,000 0 7
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10 злотых 2016

Вроцлав - Культурная столица Европы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 11
type-coin
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10 злотых 2016

200 лет Варшавскому университету естественных наук
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 9
type-coin
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10 злотых 2016

Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 30,000 0 12
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10 злотых 2016

Юзеф Халлер
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 5
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10 злотых 2016

35 лет усмирению шахты Вуек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 8
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10 злотых 2017

150 лет созданию гимнастического общества Сокол
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 20,000 0 8
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10 злотых 2017

Непобедимые солдаты
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 17,000 0 12
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10 злотых 2017

Данута Седзикувна "Инка"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 17,000 0 9
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10 злотых 2017

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 9
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10 злотых 2017

200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 7
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10 злотых 2017

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 20,000 0 13
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10 злотых 2017

Вольская и Охотская резня
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 6
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10 злотых 2017

70 лет Журналу "Kultura"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 9
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10 злотых 2017

100 лет Фатимским явлениям Девы Марии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 25,000 0 11
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type-coin

10 злотых 2017

Витольд Пилецкий "Витольд"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 7
type-coin
type-coin

10 злотых 2017

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 16,000 0 11
type-coin
type-coin

10 злотых 2017

Роман Дмовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 20,000 0 6
type-coin
type-coin

10 злотых 2017

100 лет Польскому национальному комитету
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 4
type-coin
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10 злотых 2017

Феликс Зелманович "Загонщик"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 6
type-coin
type-coin

10 злотых 2017

Генрик Глапиньский "Клинок"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 7
type-coin
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10 злотых 2018

Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 MW 15,000 0 5
type-coin
type-coin

10 злотых 2018

Август Эмиль Фильдорф "Ниль"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 MW 15,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2018

100 лет военным успехам польских американцев
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 15,000 0 6
type-coin
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10 злотых 2018

Фредерик Флориан Скарбек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 1,500 0 5
type-coin
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10 злотых 2018

760 лет Краковскому Стрелковому Обществу
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 15,000 0 7
type-coin
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10 злотых 2018

Мы поляки, гордые и свободные 1918-2018
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 25,000 0 11
type-coin
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10 злотых 2018

100 лет Гимназии и лицею Стефана Батория
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 15,000 0 3
type-coin
type-coin

10 злотых 2018

125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 15,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2018

Игнаций Ян Падеревский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 20,000 0 8
type-coin
type-coin

10 злотых 2018

Иероним Декутовский "Запора"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 15,000 0 9
type-coin
type-coin

10 злотых 2018

100 лет Великопольскому восстанию
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 15,000 0 6
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

100 лет со дня основания ПКО Банк Польский
Год Знак Описание Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
2019 32 20,000 0 5
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

100 лет со дня подписания указа о государственных архивах
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
2019 12,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Маршал Сейма Польши Войцех Трампчинский
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
2019 15,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Наступление на Вильнюс
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
2019 13,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
2019 15,000 0 2
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

100 лет основания Католического Университета в Люблине
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 15,000 0 3
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Станислав Кашница "Васовски"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 2
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

100 лет основания университета в Познани
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 15,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 15,000 0 5
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

75 лет геноциду цыган и синти
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 2
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

100 лет флагу Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

90 лет со дня рождения Анны Валентынович
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 12,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Лукаш Цеплински "Плуг"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 3
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Войцех Корфанты
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 4
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Присяга Шуйских
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 10,000 0 1
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Присяга Пруссии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 10,000 0 3
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

100 лет польской военной авиации
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 15,000 0 3
type-coin
type-coin

10 злотых 2019

Роман Рыбарски
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 2
type-coin
type-coin

10 злотых 2020

100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 12,000 0 6
type-coin
type-coin

10 злотых 2020

100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 16,000 0 0
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10 злотых 2020

10 лет Смоленской трагедии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 14,000 0 2
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10 злотых 2020

Катынь - Пальмиры 1940 года
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 11,000 0 1
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