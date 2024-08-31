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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Улан II Республики" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе MUNZE - October 21, 2021
Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2011 "Улан II Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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