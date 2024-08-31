10 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Улан II Республики" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

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