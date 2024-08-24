Каталог монет Испании

Чеканка испанских монет XVIII века.

Присоединение Бурбонов к Испании принесло абсолютизм, то есть политическую систему, наделяющую монарха всей полнотой власти. Указанный абсолютизм отозвался и в нумизматике: испанская чеканка стала однородной, опираясь на кастильскую систему. Эта система была восьмеричной (то есть ее числовое обозначение основывалось на цифре 8, а не на 10, к которой мы привыкли в наши дни), и каждый металл определял отдельную денежную единицу.

Золотые, серебряные и медные монеты чеканились на полуострове Испании (в основном в Мадриде, Сеговии и Севилье). Золотые монеты были номинированы в эскудо номиналом ½, 1, 2, 4 и 8 эскудо; серебряные монеты — в реалах номиналом ½, 1, 2, 4 и 8 реалов, а медные монеты — в мараведах номиналом 1, 2, 4 и 8 мараведи. Соотношение между значениями всегда было от 1 до 16. Другими словами, 16 мараведи были равны 1 реалу, а 16 реалов — 1 эскудо.

Во времена правления Филиппа V, Фердинанда VI, Карла III и Карла IV (1700-1808) испанские монеты сохраняли определенную метрологическую стабильность. Верно также, что имели место важные технологические достижения, такие как появление чеканных станков, и типологические, такие как размещение на монетах королевских портретов.

Длительный переходный период

Французская революция привела к созданию просвещенного правительства, полного французского влияния. Иосиф I, брат Наполеона, объединил золотые и серебряные испанские монеты в десятичной системе, основанной на реальной. Таким образом, 20 реалов Иосифа I были равны 8 реалам бывших монархов.

Восхождение на престол Фердинанда VII в 1813 году привело к возврату к абсолютизму и, следовательно, к повторному введению восьмеричного денежного стандарта. Некоторые либеральные правительства, например то, которое правило между 1821 и 1823 годами, вернули десятичную систему, однако восьмеричная система вновь появилась, когда к власти вернулись абсолютисты. Чеканка испанских монет стала еще более сложной, когда воцарилась Изабелла II. Традиционная система была отвергнута, а затем стали искать единообразие между монетами, используя в качестве единой единицы сначала реалы, а позже — эскудо.

После принятия дополнительных мер обращение монет в Испании превратилось в хаос, и, таким образом, в течение примерно 20 лет в Испании существовало четыре отдельные денежные системы, монеты которых обращались одновременно. К этому следует добавить огромное количество португальских, французских и английских монет, ходивших в то время в Испании. Подводя итог, можно сказать, что в обращении испанских монет были сотни различных номиналов, что усложняло вопросы торговли и бухгалтерского учета.

Песета

Революция 1868 года свергла Изабеллу II и установила временное правительство, которое объединило испанские монеты в соответствии с метрологическим стандартом Латинского валютного союза. Так родилась песета — последняя настоящая испанская монета, выпущенная до 2001 года.

Во время Sexenio Revolucionario (Шесть революционных лет, 1868–1874) и впоследствии, во время правления Альфонсо XII (1874–1885) и Альфонсо XIII (1886–1931), медные монеты (1, 2, 5 и 10 сентимо), серебряные в Испании чеканились монеты (1/2, 1, 2 и 5 песет) и золотые монеты (10, 20 и 25 песет). Хотя теоретически это была биметаллическая система, но на практике испанская система основывалась на серебре — металле, из которого чеканилось большое количество монет.

Коллекционер должен знать о любопытной системе безопасности, встроенной в испанские монеты: год чеканки монеты указан внутри двух маленьких шестиконечных звездочек по краям основной даты. Поэтому в большинстве случаев именно эти маленькие цифры внутри звезд делают определенную монету более распространенной или более редкой.

Неспокойное время Второй республики и последовавшая за ней Гражданская война принесли в Испанию денежный хаос, и использование монет из неблагородных металлов стало обычным явлением. Благородные металлы до сих пор не обращаются в Испании, за исключением 100 франкистских песет, изготовленных из серебра. Денежный хаос разрешился во время режима Франко, когда были отчеканены монеты номиналом от 5 сентимо до 100 песет, на большинстве из которых был изображен портрет Франко. С 1975 года выпуск этих монет продолжился, но уже с портретом Хуана Карлоса I, расширившего набор монет до 500 песет.

Адольфо Риас