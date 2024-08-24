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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Каталог монет Испании

Всего добавлено монет: 2187

Монеты Фердинанда VI
coin 1746-1759 Фердинанд VI
Монеты Карла III
coin 1759-1788 Карл III
Монеты Карла IV
coin 1788-1808 Карл IV
Монеты Жозефа Бонапарта
coin 1808-1813 Жозеф Бонапарт
Монеты Фердинанда VII
coin 1808-1833 Фердинанд VII
Монеты Изабеллы II
coin 1833-1868 Изабелла II
Монеты Временного правительства
coin 1868-1874 Временное правительство
Монеты Амадея I
coin 1871-1873 Амадей I
Монеты Альфонсо XII
coin 1874-1885 Альфонсо XII
Монеты Альфонсо XIII
coin 1886-1931 Альфонсо XIII
Монеты II Республики
coin 1931-1939 II Республика

Таблица цен монет Испании

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1877 DEM
 Золото $460 - 2 933Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1885 MSM
 Серебро $220 - 1 763Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
100 песет 1870 SDM
 Золото $83,000 $520,000 0 11Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1868
 Золото $500 - 2 1026Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
4 эскудо 1788 M M
 Золото $990 - 0 493Coin photo Coin photo
Испания, Жозеф Бонапарт
5 песет 1809
 Серебро $520 - 0 368Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1875 DEM
 Серебро $210 $6,600 2 426Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
4 эскудо 1787 M DV
 Золото $990 - 1 429Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
5 песет 1870 SNM
 Серебро $190 - 1 594Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
1/2 эскудо 1788 S C
 Золото $190 - 1 320Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
8 эскудо 1788 S C
 Золото $2,400 - 1 271Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1867
 Золото $250 - 1 526Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
100 песет 1897 SGV
 Золото $2,400 - 1 308Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1894 PGV
 Серебро $160 - 1 297Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1898 SGV
 Серебро $95 - 8 901Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1880 MSM
 Золото $480 - 3 694Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
1/2 эскудо 1786 M DV
 Золото $200 - 2 815Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
1 эскудо 1787 M DV
 Золото $330 - 3 419Coin photo Coin photo
Испания, Фердинанд VI
1/2 эскудо 1756 M JB
 Золото $220 - 1 458Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
100 песет 1897 SGV. Новодел
 Золото $2,000 - 0 359Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1865
 Золото $250 - 1 413Coin photo Coin photo
Испания, Карл IV
8 эскудо 1802 M FA
 Золото $2,600 - 0 301Coin photo Coin photo
Испания, Фердинанд VII
1 дуро (5 песет) 1808 GNA
 Серебро $370 - 0 556Coin photo Coin photo
Испания, Фердинанд VI
1/2 эскудо 1758 M JB
 Золото $180 - 0 405Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1881 MSM
 Золото $530 - 1 672Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1888 MPM
 Серебро $190 $710 2 495Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
2 эскудо 1788 M M
 Золото $500 - 3 760Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1888 MSM
 Серебро $1,300 - 0 87Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1890 MPM
 Золото $410 - 0 556Coin photo Coin photo
Испания, Карл IV
4 эскудо 1792 M MF
 Золото $890 $1,500 1 267Coin photo Coin photo
Испания, Карл IV
2 эскудо 1800 M MF
 Золото $390 - 0 231Coin photo Coin photo
Испания, Карл IV
4 эскудо 1795 M MF
 Золото $750 - 1 218Coin photo Coin photo
Испания, Карл IV
1 эскудо 1792 M MF
 Золото $250 - 2 397Coin photo Coin photo
Испания, Амадей I
5 песет 1871 SDM
 Серебро $170 $5,200 1 692Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1878 DEM
 Золото $480 - 0 567Coin photo Coin photo
Испания, Фердинанд VI
1/2 эскудо 1755 M JB
 Золото $190 - 1 286Coin photo Coin photo
Испания, Фердинанд VI
1/2 эскудо 1757 M JB
 Золото $190 - 1 390Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
40 реалов 1864. Шестиконечные звёзды
 Золото $270 - 1 300Coin photo Coin photo
Испания, Карл III
1/2 эскудо 1783 M JD
 Золото $200 - 0 434Coin photo Coin photo
Испания, Жозеф Бонапарт
20 реалов 1810 M AI
 Серебро $440 - 2 575Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1835 M CR
 Золото $530 - 1 199Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1884 MSM
 Золото $580 - 0 240Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1859. Восьмиконечные звёзды
 Золото $580 - 0 310Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1865
 Золото $560 - 0 140Coin photo Coin photo
Испания, Карл IV
1 эскудо 1791 M MF
 Золото $310 - 0 253Coin photo Coin photo
Испания, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1817 M GJ
 Золото $180 - 2 455Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1861. Шестиконечные звёзды
 Золото $490 - 2 566Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1854. Восьмиконечные звёзды
 Золото $490 - 0 53Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
1 песета 1837 B PS
 Серебро $240 - 1 309Coin photo Coin photo
Испания, Фердинанд VII
5 песет 1809
 Серебро $250 - 2 652
История монет
  • История монет

Испанские старые монеты

Чеканка испанских монет XVIII века.

 

Присоединение Бурбонов к Испании принесло абсолютизм, то есть политическую систему, наделяющую монарха всей полнотой власти. Указанный абсолютизм отозвался и в нумизматике: испанская чеканка стала однородной, опираясь на кастильскую систему. Эта система была восьмеричной (то есть ее числовое обозначение основывалось на цифре 8, а не на 10, к которой мы привыкли в наши дни), и каждый металл определял отдельную денежную единицу.

Золотые, серебряные и медные монеты чеканились на полуострове Испании (в основном в Мадриде, Сеговии и Севилье). Золотые монеты были номинированы в эскудо номиналом ½, 1, 2, 4 и 8 эскудо; серебряные монеты — в реалах номиналом ½, 1, 2, 4 и 8 реалов, а медные монеты — в мараведах номиналом 1, 2, 4 и 8 мараведи. Соотношение между значениями всегда было от 1 до 16. Другими словами, 16 мараведи были равны 1 реалу, а 16 реалов — 1 эскудо.

Во времена правления Филиппа V, Фердинанда VI, Карла III и Карла IV (1700-1808) испанские монеты сохраняли определенную метрологическую стабильность. Верно также, что имели место важные технологические достижения, такие как появление чеканных станков, и типологические, такие как размещение на монетах королевских портретов.

 

Длительный переходный период

 

Французская революция привела к созданию просвещенного правительства, полного французского влияния. Иосиф I, брат Наполеона, объединил золотые и серебряные испанские монеты в десятичной системе, основанной на реальной. Таким образом, 20 реалов Иосифа I были равны 8 реалам бывших монархов.

Восхождение на престол Фердинанда VII в 1813 году привело к возврату к абсолютизму и, следовательно, к повторному введению восьмеричного денежного стандарта. Некоторые либеральные правительства, например то, которое правило между 1821 и 1823 годами, вернули десятичную систему, однако восьмеричная система вновь появилась, когда к власти вернулись абсолютисты. Чеканка испанских монет стала еще более сложной, когда воцарилась Изабелла II. Традиционная система была отвергнута, а затем стали искать единообразие между монетами, используя в качестве единой единицы сначала реалы, а позже — эскудо.

После принятия дополнительных мер обращение монет в Испании превратилось в хаос, и, таким образом, в течение примерно 20 лет в Испании существовало четыре отдельные денежные системы, монеты которых обращались одновременно. К этому следует добавить огромное количество португальских, французских и английских монет, ходивших в то время в Испании. Подводя итог, можно сказать, что в обращении испанских монет были сотни различных номиналов, что усложняло вопросы торговли и бухгалтерского учета.

 

Песета

 

Революция 1868 года свергла Изабеллу II и установила временное правительство, которое объединило испанские монеты в соответствии с метрологическим стандартом Латинского валютного союза. Так родилась песета — последняя настоящая испанская монета, выпущенная до 2001 года.

Во время Sexenio Revolucionario (Шесть революционных лет, 1868–1874) и впоследствии, во время правления Альфонсо XII (1874–1885) и Альфонсо XIII (1886–1931), медные монеты (1, 2, 5 и 10 сентимо), серебряные в Испании чеканились монеты (1/2, 1, 2 и 5 песет) и золотые монеты (10, 20 и 25 песет). Хотя теоретически это была биметаллическая система, но на практике испанская система основывалась на серебре — металле, из которого чеканилось большое количество монет.

Коллекционер должен знать о любопытной системе безопасности, встроенной в испанские монеты: год чеканки монеты указан внутри двух маленьких шестиконечных звездочек по краям основной даты. Поэтому в большинстве случаев именно эти маленькие цифры внутри звезд делают определенную монету более распространенной или более редкой.

Неспокойное время Второй республики и последовавшая за ней Гражданская война принесли в Испанию денежный хаос, и использование монет из неблагородных металлов стало обычным явлением. Благородные металлы до сих пор не обращаются в Испании, за исключением 100 франкистских песет, изготовленных из серебра. Денежный хаос разрешился во время режима Франко, когда были отчеканены монеты номиналом от 5 сентимо до 100 песет, на большинстве из которых был изображен портрет Франко. С 1975 года выпуск этих монет продолжился, но уже с портретом Хуана Карлоса I, расширившего набор монет до 500 песет.

 

Адольфо Риас

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