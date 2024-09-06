Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Каталог монет Альфонсо XII (1874-1885)

Всего добавлено монет: 43

Период чеканки Альфонсо XII
Каталог монет Альфонсо XII 1874-1885
coin Золото
coin Серебро
Год монеты

Монеты Альфонсо XII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1877 DEM
 Золото $460 - 2 933Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1885 MSM
 Серебро $220 - 1 763Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1875 DEM
 Серебро $210 $6,600 2 426Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1880 MSM
 Золото $480 - 3 694Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1881 MSM
 Золото $530 - 1 672Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1878 DEM
 Золото $480 - 0 567Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1884 MSM
 Золото $580 - 0 240Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1881 MSM
 Золото $18,000 - 0 23Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1879 EMM
 Золото $460 - 1 369Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1885 MSM
 Золото $2,600 - 0 181Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1876 DEM. Новодел
 Золото $840 $940 0 121Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1878 EMM
 Золото $470 - 1 286Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1876 DEM
 Золото $470 - 0 292Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1877 DEM
 Серебро $85 - 0 245Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1878 DEM. Новодел
 Золото $300 $860 0 209Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1879 EMM
 Золото $1,800 - 0 61Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1882 MSM
 Серебро $110 - 0 277Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1883 MSM
 Золото $710 - 0 203Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1882 MSM
 Золото $660 - 0 220Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1876 DEM
 Серебро $130 - 1 330Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
50 сентимо 1880 MSM
 Серебро $70 - 0 155Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1878 DEM
 Серебро $130 - 0 167Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1882 MSM
 Серебро $190 - 0 320Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1878 DEM
 Золото $7,300 - 0 3Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1885 MSM
 Серебро $450 - 1 234Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1878 EMM
 Золото $310 - 1 224Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1883 MSM
 Серебро $210 - 2 137Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1884 MSM
 Серебро $85 - 1 250Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1878 EMM
 Серебро $140 - 0 130Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1883 MSM
 Серебро $290 - 1 248Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1876 DEM
 Серебро $320 $2,200 0 183Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1882 MSM
 Серебро $210 - 1 134Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1883 MSM
 Серебро $430 - 1 65Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1881 MSM
 Серебро $120 - 2 261Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1881 MSM
 Серебро $170 - 0 86Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1885 MPM
 Серебро $230 - 1 134Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1879 EMM
 Серебро $180 - 0 142Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1879 EMM
 Серебро $240 - 0 93Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1884 MSM
 Серебро $430 - 1 115Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1881 MSM
 Серебро $300 - 2 121Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
50 сентимо 1885 MSM
 Серебро $45 - 0 141Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1884 MSM
 Серебро $150 - 0 84Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XII
50 сентимо 1881 MSM
 Серебро $100 - 0 59
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск