Каталог монет Альфонсо XII (1874-1885)

Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Монеты Альфонсо XII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $460 - 2 933
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1877 DEM
Серебро $220 - 1 763
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1885 MSM
Серебро $210 $6,600 2 426
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1875 DEM
Золото $480 - 3 694
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1880 MSM
Золото $530 - 1 672
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1881 MSM
Золото $480 - 0 567
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1878 DEM
Золото $580 - 0 240
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1884 MSM
Золото $18,000 - 0 23
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1881 MSM
Золото $460 - 1 369
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1879 EMM
Золото $2,600 - 0 181
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1885 MSM
Золото $840 $940 0 121
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1876 DEM. Новодел
Золото $470 - 1 286
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1878 EMM
Золото $470 - 0 292
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1876 DEM
Серебро $85 - 0 245
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1877 DEM
Золото $300 $860 0 209
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1878 DEM. Новодел
Золото $1,800 - 0 61
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1879 EMM
Серебро $110 - 0 277
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1882 MSM
Золото $710 - 0 203
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1883 MSM
Золото $660 - 0 220
Испания, Альфонсо XII
25 песет 1882 MSM
Серебро $130 - 1 330
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1876 DEM
Серебро $70 - 0 155
Испания, Альфонсо XII
50 сентимо 1880 MSM
Серебро $130 - 0 167
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1878 DEM
Серебро $190 - 0 320
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1882 MSM
Золото $7,300 - 0 3
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1878 DEM
Серебро $450 - 1 234
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1885 MSM
Золото $310 - 1 224
Испания, Альфонсо XII
10 песет 1878 EMM
Серебро $210 - 2 137
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1883 MSM
Серебро $85 - 1 250
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1884 MSM
Серебро $140 - 0 130
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1878 EMM
Серебро $290 - 1 248
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1883 MSM
Серебро $320 $2,200 0 183
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1876 DEM
Серебро $210 - 1 134
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1882 MSM
Серебро $430 - 1 65
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1883 MSM
Серебро $120 - 2 261
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1881 MSM
Серебро $170 - 0 86
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1881 MSM
Серебро $230 - 1 134
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1885 MPM
Серебро $180 - 0 142
Испания, Альфонсо XII
5 песет 1879 EMM
Серебро $240 - 0 93
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1879 EMM
Серебро $430 - 1 115
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1884 MSM
Серебро $300 - 2 121
Испания, Альфонсо XII
1 песета 1881 MSM
Серебро $45 - 0 141
Испания, Альфонсо XII
50 сентимо 1885 MSM
Серебро $150 - 0 84
Испания, Альфонсо XII
2 песеты 1884 MSM
Серебро $100 - 0 59
Испания, Альфонсо XII
50 сентимо 1881 MSM
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