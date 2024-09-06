Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1882 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1882
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (220)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1882 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1304 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 926 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 27 июня 2024
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Сохранность F
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 10 мая 2024
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS60
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Сохранность MS62 NGC
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Дата 8 июня 2023
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