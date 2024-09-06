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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 песет 1882 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 25 песет 1882 года MSM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 25 песет 1882 года MSM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,06 гр
  • Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 25 песет
  • Год 1882
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (220)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1882 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1304 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 926 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 701 EUR
Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU
Цена
627 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS60
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 песет 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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