Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Каталог монет Великобритании
Всего добавлено монет: 249
Таблица цен монет Великобритании
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,100 $14,000 0 550
Великобритания, Георг IV
Соверен 1826
Золото $2,800 $9,600 1 621
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1823 BP
Золото $1,400 $18,000 1 357
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825
Серебро $2,800 $5,400 3 807
Великобритания, Георг IV
1 крона 1821 BP. SECUNDO
Золото $1,400 - 2 204
Великобритания, Георг IV
Соверен 1827
Золото $1,200 - 1 129
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1833 WW
Золото $1,400 $12,000 5 658
Великобритания, Георг IV
Соверен 1821 BP
Золото - $96,000 2 182
Великобритания, Георг IV
5 фунтов 1826
Золото $200,000 $330,000 0 8
Великобритания, Вильгельм IV
Пробная 1 крона 1831 WW
Серебро $130 $1,100 0 328
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1826
Золото - $44,000 0 11
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1825
Серебро $1,700 $1,100 0 69
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1831 WW. Гладкий гурт
Золото $1,600 $25,000 1 430
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1832 WW
Золото $1,900 - 3 259
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1837 WW
Серебро $710 $3,500 0 205
Великобритания, Георг IV
1 крона 1822 BP. TERTIO
Золото $1,100 $7,100 1 145
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1826
Золото $7,000 $20,000 0 129
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1826
Золото $1,300 $2,700 1 286
Великобритания, Георг IV
Соверен 1829
Медь $180 $840 0 431
Великобритания, Георг IV
Пенни 1826
Серебро $270 $2,200 0 206
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1821 BP
Золото $4,100 $9,600 1 92
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит"
$200,000 $64,000 0 10
Великобритания, Георг IV
Набор монет 1826
Золото $4,500 $16,000 0 152
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1831 WW
Золото - $21,000 0 51
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1831 WW. Гладкий гурт
Серебро $2,300 $6,900 0 102
Великобритания, Георг IV
1 крона 1822 BP. SECUNDO
Серебро $17,000 $61,000 0 18
Великобритания, Вильгельм IV
1 крона 1831 W. WYON
Золото $12,000 - 0 12
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1836 WW. N - на щите
Серебро $710 $2,300 0 200
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1825
Золото $2,700 - 1 183
Великобритания, Георг IV
Соверен 1824 BP
Серебро $850 $9,900 0 26
Великобритания, Георг IV
1 крона 1821 BP. TERTIO
Серебро $70 $670 0 110
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1836
Серебро $130 $1,400 1 104
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1834
Золото $1,300 - 2 359
Великобритания, Георг IV
Соверен 1822 BP
Серебро $440 $3,700 0 331
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP
Серебро $590 $3,700 0 231
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP
Серебро $350 $3,200 1 280
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1826
Золото $2,900 - 2 100
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1835 WW
Серебро $80 $300 0 33
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1837
Золото - $32,000 0 91
Великобритания, Вильгельм IV
2 фунта 1831 WW
Медь $780 $1,200 0 100
Великобритания, Георг IV
Пенни 1825
Золото $3,100 - 0 75
Великобритания, Георг IV
Соверен 1823 BP
Медь $60 $1,900 0 103
Великобритания, Георг IV
Фартинг 1821
Золото $1,600 - 1 121
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1824 BP
Золото $16,000 - 0 22
Великобритания, Георг IV
Соверен 1828
Золото $670 - 0 155
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1828
Серебро $14,000 $30,000 0 11
Великобритания, Георг IV
1 крона 1825
Золото $1,900 - 1 130
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)"
Золото $1,000 $43,000 0 256
Великобритания, Георг IV
Соверен 1830
Медь $170 $480 0 183
Великобритания, Георг IV
1/2 пенни 1826
Золото $3,000 - 2 86
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825 BP
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