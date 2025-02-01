Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1919 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 113,761,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1919 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 4 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 26 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 RB ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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