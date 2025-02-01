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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1919 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1919 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1919 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 113,761,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1919
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1919 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 4 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1919 на аукционе Heritage - December 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 26 GBP
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 RB ANACS
Цена
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Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1919 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1919 на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1919 на аукционе Numisor - April 20, 2017
Продавец Numisor
Дата 20 апреля 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Numisor - September 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 сентября 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Где купить?
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1919 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS64 RD PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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