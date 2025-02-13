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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1919 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1919
Средняя цена 150 $
Продажи
2 11
Аверс
Реверс
Пенни 1919 H
Средняя цена 490 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Пенни 1919 KN
Средняя цена 820 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1919
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фартинг 1919
Средняя цена 7 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1919
Средняя цена 70 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1919
Средняя цена 45 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1919
Средняя цена 95 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
6 пенсов 1919
Средняя цена 25 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1919
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1919
Средняя цена 15 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2 пенса 1919
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1919
Средняя цена
Продажи
0 0
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