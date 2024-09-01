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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет России

Всего добавлено монет: 4829

Монеты Петра I
coin 1699-1725 Петр I
Монеты Екатерины I
coin 1725-1727 Екатерина I
Монеты Петра II
coin 1727-1729 Петр II
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coin 1730-1740 Анна Иоанновна
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coin 1740-1741 Иоанн Антонович
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coin 1741-1762 Елизавета
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coin 1762-1762 Петр III
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coin 1826-1855 Николай I
Монеты Александра II
coin 1854-1881 Александр II
Монеты Александра III
coin 1881-1894 Александр III
Монеты Николая II
coin 1894-1917 Николай II
Монеты РСФСР и СССР
coin 1921-1991 РСФСР и СССР

Таблица цен монет России

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1883 ЛШ "В память коронации Императора Александра III"
 Серебро $500 $3,800 2 2296Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1898 (АГ)
 Золото $460 $11,000 3 1683Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1913 (ВС) "В память 300-летия дома Романовых". Выпуклый чекан
 Серебро $280 - 6 2113Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (АГ)
 Золото $1,200 - 7 1855Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1902 (АР)
 Золото $580 - 8 2282Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Три последние буквы заходят за обрез шеи
 Золото $1,600 - 1 1880Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1911 (ЭБ)
 Золото $1,000 - 2 1060Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1923 ПЛ "Сеятель"
 Золото $6,500 $25,000 1 599Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
7 рублей 50 копеек 1897 (АГ)
 Золото $1,500 - 4 1569Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ)
 Серебро $590 $11,000 4 1555Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
 Золото $1,300 - 2 1468Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1913 (ВС)
 Серебро $130 $4,700 6 1399Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1900 (ФЗ)
 Золото $690 $5,800 0 1000Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Две последние буквы заходят за обрез шеи
 Золото $1,400 - 1 1021Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1896 (АГ) "В память коронации Императора Николая II"
 Серебро $1,200 $5,100 0 1525Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1899 (ФЗ)
 Золото $460 - 3 974Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
25 копеек 1896
 Серебро $240 $5,600 2 1010Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1904 (АР)
 Золото $560 $6,200 6 1288Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1912 (ЭБ)
 Серебро $120 $4,700 2 1435Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1915 (ВС)
 Серебро $1,500 $7,500 1 874Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне"
 Серебро $2,000 $7,900 0 1454Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1878 СПБ НФ
 Серебро $430 $4,400 2 1238Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1903 (АР)
 Золото $1,100 $23,000 0 1120Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (**)
 Серебро $470 $13,000 1 1111Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1903 (АР)
 Золото $590 $4,800 2 914Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ) "В память 100-летия Отечественной войны 1812"
 Серебро $2,600 $6,700 1 1210Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1898 (АГ)
 Золото $1,200 $1,100,000 1 538Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1901 (ФЗ)
 Серебро $440 $17,000 0 698Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $1,100 $32,000 1 1004Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1907 (ЭБ)
 Серебро $1,200 $15,000 2 614Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*)
 Золото $110,000 $160,000 0 65Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1901 (ФЗ)
 Золото $870 $13,000 0 324Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
5 рублей 1897 (АГ)
 Золото $610 $11,000 0 675Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1904 (АР)
 Золото $1,200 $9,700 0 559Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (АГ)
 Серебро $470 $11,000 1 748Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1898 (АГ)
 Серебро $340 $18,000 1 795Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
1 рубль 1899 (ФЗ)
 Серебро $410 $31,000 0 584Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
50 копеек 1894 (АГ)
 Серебро $590 $30,000 1 740Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
50 копеек 1914 (ВС)
 Серебро $390 $4,900 2 687Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой
 Серебро $420 - 0 1044Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (ЭБ)
 Золото $840 - 1 383Coin photo Coin photo
Россия, Николай II
20 копеек 1914 СПБ ВС
 Серебро $40 $1,400 1 640Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1846 СПБ ПА "Орел образца 1844 года"
 Серебро $430 $2,200 2 800Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1834 GUBE F. "В память открытия Александровской колонны"
 Серебро $2,000 $7,900 0 1088Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
25 копеек 1894 (АГ)
 Серебро $850 $7,400 0 622Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Особый орел
 Медь $770 - 0 31Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1890 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
 Золото $1,800 - 4 888Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Со звездой на груди
 Серебро $1,300 - 1 1080Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $940 $36,000 0 671Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером
 Серебро $290 $1,800 1 682
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