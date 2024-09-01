Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет России
Всего добавлено монет: 4829
Таблица цен монет России
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $500 $3,800 2 2296
Россия, Александр III
1 рубль 1883 ЛШ "В память коронации Императора Александра III"
Золото $460 $11,000 3 1683
Россия, Николай II
5 рублей 1898 (АГ)
Серебро $280 - 6 2113
Россия, Николай II
1 рубль 1913 (ВС) "В память 300-летия дома Романовых". Выпуклый чекан
Золото $1,200 - 7 1855
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (АГ)
Золото $580 - 8 2282
Россия, Николай II
5 рублей 1902 (АР)
Золото $1,600 - 1 1880
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Три последние буквы заходят за обрез шеи
Золото $1,000 - 2 1060
Россия, Николай II
10 рублей 1911 (ЭБ)
Золото $6,500 $25,000 1 599
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1923 ПЛ "Сеятель"
Золото $1,500 - 4 1569
Россия, Николай II
7 рублей 50 копеек 1897 (АГ)
Серебро $590 $11,000 4 1555
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ)
Золото $1,300 - 2 1468
Россия, Александр III
5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
Серебро $130 $4,700 6 1399
Россия, Николай II
50 копеек 1913 (ВС)
Золото $690 $5,800 0 1000
Россия, Николай II
5 рублей 1900 (ФЗ)
Золото $1,400 - 1 1021
Россия, Николай II
15 рублей 1897 (АГ). Две последние буквы заходят за обрез шеи
Серебро $1,200 $5,100 0 1525
Россия, Николай II
1 рубль 1896 (АГ) "В память коронации Императора Николая II"
Золото $460 - 3 974
Россия, Николай II
5 рублей 1899 (ФЗ)
Серебро $240 $5,600 2 1010
Россия, Николай II
25 копеек 1896
Золото $560 $6,200 6 1288
Россия, Николай II
5 рублей 1904 (АР)
Серебро $120 $4,700 2 1435
Россия, Николай II
50 копеек 1912 (ЭБ)
Серебро $1,500 $7,500 1 874
Россия, Николай II
1 рубль 1915 (ВС)
Серебро $2,000 $7,900 0 1454
Россия, Александр II
1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне"
Серебро $430 $4,400 2 1238
Россия, Александр II
1 рубль 1878 СПБ НФ
Золото $1,100 $23,000 0 1120
Россия, Николай II
10 рублей 1903 (АР)
Серебро $470 $13,000 1 1111
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (**)
Золото $590 $4,800 2 914
Россия, Николай II
5 рублей 1903 (АР)
Серебро $2,600 $6,700 1 1210
Россия, Николай II
1 рубль 1912 (ЭБ) "В память 100-летия Отечественной войны 1812"
Золото $1,200 $1,100,000 1 538
Россия, Николай II
10 рублей 1898 (АГ)
Серебро $440 $17,000 0 698
Россия, Николай II
1 рубль 1901 (ФЗ)
Серебро $1,100 $32,000 1 1004
Россия, Александр III
1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова"
Серебро $1,200 $15,000 2 614
Россия, Николай II
1 рубль 1907 (ЭБ)
Золото $110,000 $160,000 0 65
Россия, Николай II
37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*)
Золото $870 $13,000 0 324
Россия, Николай II
10 рублей 1901 (ФЗ)
Золото $610 $11,000 0 675
Россия, Николай II
5 рублей 1897 (АГ)
Золото $1,200 $9,700 0 559
Россия, Николай II
10 рублей 1904 (АР)
Серебро $470 $11,000 1 748
Россия, Николай II
1 рубль 1897 (АГ)
Серебро $340 $18,000 1 795
Россия, Николай II
1 рубль 1898 (АГ)
Серебро $410 $31,000 0 584
Россия, Николай II
1 рубль 1899 (ФЗ)
Серебро $590 $30,000 1 740
Россия, Александр III
50 копеек 1894 (АГ)
Серебро $390 $4,900 2 687
Россия, Николай II
50 копеек 1914 (ВС)
Серебро $420 - 0 1044
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой
Золото $840 - 1 383
Россия, Николай II
10 рублей 1899 (ЭБ)
Серебро $40 $1,400 1 640
Россия, Николай II
20 копеек 1914 СПБ ВС
Серебро $430 $2,200 2 800
Россия, Николай I
1 рубль 1846 СПБ ПА "Орел образца 1844 года"
Серебро $2,000 $7,900 0 1088
Россия, Николай I
1 рубль 1834 GUBE F. "В память открытия Александровской колонны"
Серебро $850 $7,400 0 622
Россия, Александр III
25 копеек 1894 (АГ)
Медь $770 - 0 31
Россия, Александр I
5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Особый орел
Золото $1,800 - 4 888
Россия, Александр III
5 рублей 1890 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
Серебро $1,300 - 1 1080
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Со звездой на груди
Серебро $940 $36,000 0 671
Россия, Александр III
1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова"
Серебро $290 $1,800 1 682
Россия, Николай I
1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером
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