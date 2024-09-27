Россия Период: 1699-1991 1699-1991
37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года (*) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 32,26 гр
- Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
- Диаметр 33,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 235
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 37 рублей 50 копеек - 100 франков
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Монеты и Медали за 19750000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
185000 $
Цена в валюте аукциона 185000 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 2 ноября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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