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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года (*) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года (*) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года (*) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Numismatica Genevensis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 32,26 гр
  • Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
  • Диаметр 33,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 235

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 37 рублей 50 копеек - 100 франков
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Монеты и Медали за 19750000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
172854 $
Цена в валюте аукциона 160000 EUR
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
185000 $
Цена в валюте аукциона 185000 USD
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность UNC
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Stack's - October 14, 2021
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Bruun Rasmussen - November 2, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 2 ноября 2020
Сохранность UNC PL
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*) на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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