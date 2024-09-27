37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года (*) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 года со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Монеты и Медали за 19750000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

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