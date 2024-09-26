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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1902 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1902 (АР)
Средняя цена 800 $
Продажи
2 663
Аверс
Реверс
5 рублей 1902 (АР)
Средняя цена 580 $
Продажи
5 2274

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1902 (АР)
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 232
Аверс
Реверс
50 копеек 1902 (АР)
Средняя цена 620 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
20 копеек 1902 СПБ АР
Средняя цена 150 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
15 копеек 1902 СПБ АР
Средняя цена 70 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
10 копеек 1902 СПБ АР
Средняя цена 150 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
5 копеек 1902 СПБ АР
Средняя цена 75 $
Продажи
0 222

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1902 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 копейки 1902 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 копейка 1902 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 82

Памятные монеты

Аверс
Реверс
37 рублей 50 копеек - 100 франков 1902 (*)
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 65
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