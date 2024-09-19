20 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

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