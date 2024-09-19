Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (100)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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