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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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