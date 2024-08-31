Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 20 копеек Николая II - Россия
20 копеек 1901-1917
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1901 СПБ ФЗ 7,750,020 - 0 851901 СПБ АР - R2 0 281902 СПБ АР - R 0 1001903 СПБ АР 10,000,014 - 0 681904 СПБ АР 13,000,010 - 0 1301905 СПБ АР 11,000,000 - 0 1141906 СПБ ЭБ - - 0 1361907 СПБ ЭБ 20,000,009 - 0 2681908 СПБ ЭБ 5,000,009 - 0 951909 СПБ ЭБ 18,875,011 - 1 2111910 СПБ ЭБ 11,000,009 - 0 1611911 СПБ ЭБ 8,000,011 - 0 1321912 СПБ ЭБ 15,000,008 - 0 1411912 СПБ ВС - R3 0 41913 СПБ ЭБ 4,250,017 R2 0 191913 СПБ ВС - - 1 3351914 СПБ ВС 52,750,015 - 1 6391915 ВС 105,500,000 - 1 7331916 ВС 131,670,000 - 0 2801917 ВС 3,500,000 R1 0 173
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