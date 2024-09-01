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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 11,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3399 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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