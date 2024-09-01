20 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность PROOF (23) UNC (44) AU (15) XF (7) VF (8) G (1) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (6) MS64 (7) MS63 (3) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (3) VF25 (1) PF66 (4) PF65 (5) PF64 (6) PF63 (1) CAMEO (3) ULTRA CAMEO (2) Сервис ННР (13) NGC (17) PCGS (3)

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