Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 11,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3399 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
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