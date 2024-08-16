Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1905
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1905
Монеты России 1905 года
Выберите категорию
Все
Серебро
Медь
Пробные монеты
1 рубль 1905 (АР)
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
105
20 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена
190 $
Продажи
0
114
15 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена
110 $
Продажи
0
95
10 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена
130 $
Продажи
0
192
5 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена
85 $
Продажи
0
399
Медные монеты
3 копейки 1905 СПБ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
27
2 копейки 1905 СПБ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
52
1 копейка 1905 СПБ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
105
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион
24 авг. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить