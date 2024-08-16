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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1905 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1905 (АР)
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
20 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена 190 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
15 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена 110 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
10 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена 130 $
Продажи
0 192
Аверс
Реверс
5 копеек 1905 СПБ АР
Средняя цена 85 $
Продажи
0 399

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1905 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 копейки 1905 СПБ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 копейка 1905 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 105
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