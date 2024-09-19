Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1905 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,333,333
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1905 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 999 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 11 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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