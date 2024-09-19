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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1905 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1905 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1905 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,333,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1905 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 999 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 11, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 11 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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