Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 3 копейки Николая II - Россия
3 копейки 1895-1917
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1895 СПБ 5,416,673 - 0 411896 СПБ 13,274,688 - 0 731897 СПБ 5,864,320 - 0 371898 СПБ 6,783,952 - 0 561899 СПБ 11,666,667 - 0 2531900 СПБ 16,666,667 - 0 561901 СПБ 10,000,000 - 0 371902 СПБ 3,333,333 - 0 191903 СПБ 11,400,010 - 0 941904 СПБ 6,933,634 - 0 431905 СПБ 3,333,333 - 0 271906 СПБ 5,666,675 - 0 371907 СПБ 2,500,009 - 0 381908 СПБ 12,666,675 - 0 1161909 СПБ 6,733,344 - 0 471910 СПБ 6,666,667 - 0 651911 СПБ 9,466,677 - 0 951912 СПБ 8,533,341 - 0 1111913 СПБ 15,333,341 - 0 1671914 СПБ 8,166,681 - 1 2361915 19,833,333 - 0 5401916 25,666,667 - 0 3441917 - R4 0 0
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