3 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе AURORA за 190000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (6) UNC (16) AU (12) XF (7) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (3) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (2) AU55 (2) XF40 (3) PF66 (1) PF65 (4) RD (2) RB (3) BN (10) Сервис NGC (13) ННР (1) RNGA (1) PCGS (1)

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