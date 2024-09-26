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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,733,344

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе AURORA за 190000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1150 RUB
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1909 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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