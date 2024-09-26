Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,733,344
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе AURORA за 190000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Где продать?
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