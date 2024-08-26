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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1909 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1909 (ЭБ)
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 515
Аверс
Реверс
5 рублей 1909 (ЭБ)
Средняя цена 2200 $
Продажи
1 582

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1909 (ЭБ)
Средняя цена 810 $
Продажи
0 272
Аверс
Реверс
50 копеек 1909 (ЭБ)
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
20 копеек 1909 СПБ ЭБ
Средняя цена 85 $
Продажи
1 209
Аверс
Реверс
15 копеек 1909 СПБ ЭБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
10 копеек 1909 СПБ ЭБ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 223
Аверс
Реверс
5 копеек 1909 СПБ ЭБ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 180

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1909 СПБ
Средняя цена 290 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
2 копейки 1909 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
1 копейка 1909 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1909 СПБ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1909 СПБ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 305
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