Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 3,100,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (180)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе AURORA за 1100000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
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Сохранность PR66 DCAM PCGS
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Сохранность MS64
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Сохранность UNC
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Сохранность UNC
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