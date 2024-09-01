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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 3,100,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (180)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе AURORA за 1100000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность PR66 DCAM PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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