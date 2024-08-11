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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 5 копеек Николая II - Россия

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5 копеек 1897-1915

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1897 СПБ АГ 4,020,009 - 0 711898 СПБ АГ 3,980,009 - 0 1071899 СПБ АГ 4,605,022 - 0 1011899 СПБ ЭБ - R 0 401900 СПБ ФЗ 4,003,009 - 0 1491901 СПБ ФЗ 5,790,020 - 0 2091901 СПБ АР - R 0 621902 СПБ АР 6,000,009 - 0 2221903 СПБ АР 9,000,005 - 0 1521904 СПБ АР 10 R4 0 41905 СПБ АР 10,000,000 - 0 3991906 СПБ ЭБ 4,000,010 - 0 891908 СПБ ЭБ 400,009 - 0 1731909 СПБ ЭБ 3,100,010 - 0 1801910 СПБ ЭБ 2,500,009 - 0 1041911 СПБ ЭБ 2,700,011 - 1 2271912 СПБ ЭБ 3,000,009 - 0 2741913 СПБ ЭБ - R2 0 321913 СПБ ВС - - 0 3741914 СПБ ВС 4,200,015 - 0 2291915 ВС 3,000,000 - 0 284
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