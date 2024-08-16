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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1900 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1900 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1900 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 4,003,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1900 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1611 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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