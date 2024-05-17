The New York Sale
Описание фирмы
- Название The New York Sale
- Страна США
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.thenewyorksale.com/
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
16 января 2025 Auction 63 476 1,042,168 $
14 января 2025 Auction 62 240 1,665,870 $
11 января 2024 Auction 61 282 1,040,229 $
9 января 2024 10 января 2024 Auction 60 514 538,548 $
12 января 2023 AUCTION 59 369 1,005,785 $
11 января 2023 AUCTION 58 270 1,373,720 $
10 января 2023 AUCTION 57 217 1,169,185 $
13 января 2022 Auction 56 378 945,665 $
12 января 2022 Auction 55 437 1,027,950 $
11 января 2022 Auction 54 446 1,207,105 $
14 января 2021 Auction LIII 286 1,356,465 $
13 января 2021 Auction LII 515 842,990 $
12 января 2021 Auction LI 199 786,860 $
16 января 2020 AUCTION L 546 982,212 $
15 января 2020 AUCTION XLIX 422 1,649,500 $
14 января 2020 AUCTIONS XLVIII 260 1,224,545 $
10 января 2019 Auction XLVII 437 797,170 $
9 января 2019 Auction XLVI 289 1,411,350 $
8 января 2019 Auction XLV 314 1,519,965 $
11 января 2018 Auction XLIV 430 893,525 $