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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Франции

Всего добавлено монет: 824

Монеты Людовика XVI
coin 1775-1795 Людовик XVI
Монеты Первой Республики
coin 1792-1804 Первая Республика
Монеты Наполеона I
coin 1802-1814 Наполеон I
Монеты Людовика XVIII
coin 1814-1824 Людовик XVIII
Монеты Карла X
coin 1824-1830 Карл X
Монеты Луи-Филиппа I
coin 1830-1848 Луи-Филипп I
Монеты Второй республики
coin 1848-1852 Вторая республика
Монеты Наполеона III
coin 1852-1870 Наполеон III
Монеты Третьей республики
coin 1870-1940 Третья республика

Таблица цен монет Франции

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1812 A. Париж
 Золото $1,100 - 0 524Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1912. Париж
 Золото $410 - 2 242Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1910. Париж
 Золото $390 - 0 221Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1854 A. Париж
 Золото $410 - 1 300Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
 Золото $1,500 - 0 437Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1858 A. Париж
 Золото $2,300 - 2 488Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1859 A. Париж
 Золото $340 - 1 300Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1856 A. Париж
 Золото $180 - 0 87Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "CONSUL". Париж
 Золото $730 - 1 618Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1909. Париж
 Золото $410 - 0 260Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1855 A. Париж
 Золото $390 - 0 187Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
20 франков 1851 A
 Золото $440 $22,000 4 673Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1862 A. Париж
 Золото $210 - 1 71Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1811 A. Париж
 Золото $600 - 3 611Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1852 A. Париж
 Золото $640 $32,000 0 502Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1811 A. Париж
 Золото $1,100 - 4 865Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 I. Лимож
 Золото $640 - 0 60Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN 12 (1803-1804) A. Париж
 Золото $1,200 - 0 445Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1857 A. Париж
 Золото $1,200 - 2 691Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1911. Париж
 Золото $400 - 2 235Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "EMPEREUR". Париж
 Золото $990 - 0 331Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1908. Париж
 Золото $360 - 0 213Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1882 A. Париж
 Золото $2,500 - 1 312Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1813. Утрехт
 Золото $690 - 0 202Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1877 A. Париж
 Золото $550 - 3 257Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1812 A. Париж
 Золото $1,100 $17,000 0 573Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков AN XI (1802-1803) A. Париж
 Золото $1,200 - 1 367Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1913. Париж
 Золото $370 - 0 259Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL". Париж
 Золото $870 - 1 85Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1858 A. Париж
 Золото $240 - 0 145Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 A. Париж
 Золото $620 - 2 704Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1815 A. Париж
 Золото $3,700 $55,000 1 267Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 A. Париж
 Золото $1,500 - 0 337Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
40 франков 1810 W. Лилль
 Золото $720 - 0 120Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 A. Париж
 Золото $490 - 1 350Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 AA. Мец
 Золото $1,100 - 0 67Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 R. Лондон
 Золото $690 $11,000 0 343Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1875 A. Париж
 Золото $380 - 0 195Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1905 A. Париж
 Золото $360 - 0 108Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
5 франков 1867 A. Париж
 Золото $210 - 0 63Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
100 франков 1900 A. Париж
 Золото $2,400 $170,000 1 153Coin photo Coin photo
Франция, Вторая республика
20 франков 1850 A
 Золото $450 $25,000 2 284Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1864 A. Париж
 Золото $390 - 0 158Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 A. Париж
 Золото $420 - 0 306Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон I
20 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
 Золото $910 - 1 232Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
10 франков 1910. Париж
 Золото $230 - 0 51Coin photo Coin photo
Франция, Третья республика
20 франков 1906 A. Париж
 Золото $420 - 2 118Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1818 W. Лилль
 Золото $1,100 - 0 541Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1862 A. Париж
 Золото $420 - 0 123Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1855 A. Париж
 Золото $2,000 - 4 377
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