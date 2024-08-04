Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Каталог монет Франции
Всего добавлено монет: 824
Таблица цен монет Франции
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,100 - 0 524
Франция, Наполеон I
40 франков 1812 A. Париж
Золото $410 - 2 242
Франция, Третья республика
20 франков 1912. Париж
Золото $390 - 0 221
Франция, Третья республика
20 франков 1910. Париж
Золото $410 - 1 300
Франция, Наполеон III
20 франков 1854 A. Париж
Золото $1,500 - 0 437
Франция, Наполеон I
40 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
Золото $2,300 - 2 488
Франция, Наполеон III
100 франков 1858 A. Париж
Золото $340 - 1 300
Франция, Наполеон III
20 франков 1859 A. Париж
Золото $180 - 0 87
Франция, Наполеон III
10 франков 1856 A. Париж
Золото $730 - 1 618
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "CONSUL". Париж
Золото $410 - 0 260
Франция, Третья республика
20 франков 1909. Париж
Золото $390 - 0 187
Франция, Наполеон III
20 франков 1855 A. Париж
Золото $440 $22,000 4 673
Франция, Вторая республика
20 франков 1851 A
Золото $210 - 1 71
Франция, Наполеон III
10 франков 1862 A. Париж
Золото $600 - 3 611
Франция, Наполеон I
20 франков 1811 A. Париж
Золото $640 $32,000 0 502
Франция, Наполеон III
20 франков 1852 A. Париж
Золото $1,100 - 4 865
Франция, Наполеон I
40 франков 1811 A. Париж
Золото $640 - 0 60
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 I. Лимож
Золото $1,200 - 0 445
Франция, Наполеон I
40 франков AN 12 (1803-1804) A. Париж
Золото $1,200 - 2 691
Франция, Наполеон III
50 франков 1857 A. Париж
Золото $400 - 2 235
Франция, Третья республика
20 франков 1911. Париж
Золото $990 - 0 331
Франция, Наполеон I
20 франков AN 12 (1803-1804) A "EMPEREUR". Париж
Золото $360 - 0 213
Франция, Третья республика
20 франков 1908. Париж
Золото $2,500 - 1 312
Франция, Третья республика
100 франков 1882 A. Париж
Золото $690 - 0 202
Франция, Наполеон I
20 франков 1813. Утрехт
Золото $550 - 3 257
Франция, Третья республика
20 франков 1877 A. Париж
Золото $1,100 $17,000 0 573
Франция, Наполеон I
20 франков 1812 A. Париж
Золото $1,200 - 1 367
Франция, Наполеон I
40 франков AN XI (1802-1803) A. Париж
Золото $370 - 0 259
Франция, Третья республика
20 франков 1913. Париж
Золото $870 - 1 85
Франция, Наполеон I
20 франков AN XI (1802-1803) A "CONSUL". Париж
Золото $240 - 0 145
Франция, Наполеон III
10 франков 1858 A. Париж
Золото $620 - 2 704
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1814 A. Париж
Золото $3,700 $55,000 1 267
Франция, Наполеон I
20 франков 1815 A. Париж
Золото $1,500 - 0 337
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 A. Париж
Золото $720 - 0 120
Франция, Наполеон I
40 франков 1810 W. Лилль
Золото $490 - 1 350
Франция, Наполеон I
20 франков 1810 A. Париж
Золото $1,100 - 0 67
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 AA. Мец
Золото $690 $11,000 0 343
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1815 R. Лондон
Золото $380 - 0 195
Франция, Третья республика
20 франков 1875 A. Париж
Золото $360 - 0 108
Франция, Третья республика
20 франков 1905 A. Париж
Золото $210 - 0 63
Франция, Наполеон III
5 франков 1867 A. Париж
Золото $2,400 $170,000 1 153
Франция, Третья республика
100 франков 1900 A. Париж
Золото $450 $25,000 2 284
Франция, Вторая республика
20 франков 1850 A
Золото $390 - 0 158
Франция, Наполеон III
20 франков 1864 A. Париж
Золото $420 - 0 306
Франция, Людовик XVIII
20 франков 1817 A. Париж
Золото $910 - 1 232
Франция, Наполеон I
20 франков AN 13 (1804-1805) A. Париж
Золото $230 - 0 51
Франция, Третья республика
10 франков 1910. Париж
Золото $420 - 2 118
Франция, Третья республика
20 франков 1906 A. Париж
Золото $1,100 - 0 541
Франция, Людовик XVIII
40 франков 1818 W. Лилль
Золото $420 - 0 123
Франция, Наполеон III
20 франков 1862 A. Париж
Золото $2,000 - 4 377
Франция, Наполеон III
50 франков 1855 A. Париж
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск