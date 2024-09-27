Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1856 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,777,734
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1856
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1856 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 32206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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188 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
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188 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
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