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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1856 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1856 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1856 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,777,734

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1856
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1856 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 32206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Pruvost - April 15, 2023
Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1856 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1856 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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