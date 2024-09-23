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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1856 A Париж
Средняя цена 2700 $
Продажи
1 126
Аверс
Реверс
50 франков 1856 A Париж
Средняя цена 970 $
Продажи
0 186
Аверс
Реверс
50 франков 1856 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1856 A Париж
Средняя цена 340 $
Продажи
1 198
Аверс
Реверс
20 франков 1856 BB Страсбург
Средняя цена 730 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
10 франков 1856 A Париж
Средняя цена 180 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
5 франков 1856 A Париж
Средняя цена 220 $
Продажи
0 94
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