Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1856 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,125,030
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1856
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1856 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Maison Palombo за 2400 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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