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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1856 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1856 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1856 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,125,030

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1856
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1856 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Maison Palombo за 2400 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisma - Portugal (1)
  • Palombo (2)
  • SINCONA (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • V. GADOURY (2)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 332 EUR
Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 323 EUR
Франция 20 франков 1856 BB на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1856 BB на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе GINZA - February 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Heritage - September 11, 2018
Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Chaponnière - October 22, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Numisma - Portugal - March 9, 2016
Продавец Numisma - Portugal
Дата 9 марта 2016
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1856 BB на аукционе ibercoin - December 15, 2015
Продавец ibercoin
Дата 15 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1856 BB на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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