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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Наполеона III (1852-1870)

Всего добавлено монет: 143

Период чеканки Наполеона III
Каталог монет Наполеон III 1852-1870
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Год монеты

Монеты Наполеона III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Франция, Наполеон III
20 франков 1854 A. Париж
 Золото $410 - 1 300Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1858 A. Париж
 Золото $2,300 - 2 488Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1859 A. Париж
 Золото $340 - 1 300Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1856 A. Париж
 Золото $180 - 0 87Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1855 A. Париж
 Золото $390 - 0 187Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1862 A. Париж
 Золото $210 - 1 71Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1852 A. Париж
 Золото $640 $32,000 0 502Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1857 A. Париж
 Золото $1,200 - 2 691Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1858 A. Париж
 Золото $240 - 0 145Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
5 франков 1867 A. Париж
 Золото $210 - 0 63Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1864 A. Париж
 Золото $390 - 0 158Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1862 A. Париж
 Золото $420 - 0 123Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1855 A. Париж
 Золото $2,000 - 4 377Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1866 A. Париж
 Золото $230 - 0 48Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1856 A. Париж
 Золото $340 - 1 199Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1868 BB. Страсбург
 Золото $400 - 2 114Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1858 A. Париж
 Золото $470 - 0 259Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
5 франков 1854 A "Малый диаметр". Париж. Гурт рубчатый
 Золото $340 - 0 178Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1857 A. Париж
 Золото $260 - 0 134Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1860 A. Париж
 Золото $280 - 0 88Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1856 A. Париж
 Золото $2,700 - 1 127Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
5 франков 1857 A. Париж
 Золото $260 - 0 99Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1869 A. Париж
 Золото $3,100 - 1 530Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1857 A. Париж
 Золото $370 - 2 250Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1853 A. Париж
 Золото $540 - 0 133Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1857 A. Париж
 Золото $2,100 - 0 548Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1865 A. Париж
 Золото $980 - 0 147Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1863 A. Париж
 Золото $360 - 0 64Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1868 A. Париж
 Золото $5,700 - 1 243Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1855 A. Париж
 Золото $2,600 $53,000 2 290Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1869 BB. Страсбург
 Золото $3,000 - 1 411Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1859 BB. Страсбург
 Золото $440 - 0 80Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
5 франков 1855 A. Париж
 Золото $3,600 - 0 11Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1868 BB. Страсбург
 Золото $8,400 - 1 107Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1860 A. Париж
 Золото $510 - 0 175Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1862 A. Париж
 Золото $1,700 - 0 198Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1862 BB. Страсбург
 Золото $380 - 0 60Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1858 A. Париж
 Золото $1,600 - 0 224Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1862 A. Париж
 Золото $3,500 - 2 185Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
10 франков 1864 A. Париж
 Золото $230 - 0 77Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1866 BB. Страсбург
 Золото $350 - 1 124Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1859 A. Париж
 Золото $3,200 - 1 174Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1861 A. Париж
 Золото $380 - 0 106Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1866 A. Париж
 Золото $2,500 - 1 146Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1869 BB. Страсбург
 Золото $420 - 0 161Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
50 франков 1859 A. Париж
 Золото $850 - 0 102Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1858 BB. Страсбург
 Золото $3,000 - 0 103Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1865 A. Париж
 Золото $4,200 - 0 139Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
100 франков 1870 A. Париж
 Золото $130,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Франция, Наполеон III
20 франков 1867 A. Париж
 Золото $360 - 0 89
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