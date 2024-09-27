Каталог монет Наполеона III (1852-1870)

Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Монеты Наполеона III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $410 - 1 300
Франция, Наполеон III
20 франков 1854 A. Париж
Золото $2,300 - 2 488
Франция, Наполеон III
100 франков 1858 A. Париж
Золото $340 - 1 300
Франция, Наполеон III
20 франков 1859 A. Париж
Золото $180 - 0 87
Франция, Наполеон III
10 франков 1856 A. Париж
Золото $390 - 0 187
Франция, Наполеон III
20 франков 1855 A. Париж
Золото $210 - 1 71
Франция, Наполеон III
10 франков 1862 A. Париж
Золото $640 $32,000 0 502
Франция, Наполеон III
20 франков 1852 A. Париж
Золото $1,200 - 2 691
Франция, Наполеон III
50 франков 1857 A. Париж
Золото $240 - 0 145
Франция, Наполеон III
10 франков 1858 A. Париж
Золото $210 - 0 63
Франция, Наполеон III
5 франков 1867 A. Париж
Золото $390 - 0 158
Франция, Наполеон III
20 франков 1864 A. Париж
Золото $420 - 0 123
Франция, Наполеон III
20 франков 1862 A. Париж
Золото $2,000 - 4 377
Франция, Наполеон III
50 франков 1855 A. Париж
Золото $230 - 0 48
Франция, Наполеон III
10 франков 1866 A. Париж
Золото $340 - 1 199
Франция, Наполеон III
20 франков 1856 A. Париж
Золото $400 - 2 114
Франция, Наполеон III
20 франков 1868 BB. Страсбург
Золото $470 - 0 259
Франция, Наполеон III
20 франков 1858 A. Париж
Золото $340 - 0 178
Франция, Наполеон III
5 франков 1854 A "Малый диаметр". Париж. Гурт рубчатый
Золото $260 - 0 134
Франция, Наполеон III
10 франков 1857 A. Париж
Золото $280 - 0 88
Франция, Наполеон III
10 франков 1860 A. Париж
Золото $2,700 - 1 127
Франция, Наполеон III
100 франков 1856 A. Париж
Золото $260 - 0 99
Франция, Наполеон III
5 франков 1857 A. Париж
Золото $3,100 - 1 530
Франция, Наполеон III
100 франков 1869 A. Париж
Золото $370 - 2 250
Франция, Наполеон III
20 франков 1857 A. Париж
Золото $540 - 0 133
Франция, Наполеон III
20 франков 1853 A. Париж
Золото $2,100 - 0 548
Франция, Наполеон III
100 франков 1857 A. Париж
Золото $980 - 0 147
Франция, Наполеон III
50 франков 1865 A. Париж
Золото $360 - 0 64
Франция, Наполеон III
20 франков 1863 A. Париж
Золото $5,700 - 1 243
Франция, Наполеон III
100 франков 1868 A. Париж
Золото $2,600 $53,000 2 290
Франция, Наполеон III
100 франков 1855 A. Париж
Золото $3,000 - 1 411
Франция, Наполеон III
100 франков 1869 BB. Страсбург
Золото $440 - 0 80
Франция, Наполеон III
20 франков 1859 BB. Страсбург
Золото $3,600 - 0 11
Франция, Наполеон III
5 франков 1855 A. Париж
Золото $8,400 - 1 107
Франция, Наполеон III
100 франков 1868 BB. Страсбург
Золото $510 - 0 175
Франция, Наполеон III
20 франков 1860 A. Париж
Золото $1,700 - 0 198
Франция, Наполеон III
50 франков 1862 A. Париж
Золото $380 - 0 60
Франция, Наполеон III
20 франков 1862 BB. Страсбург
Золото $1,600 - 0 224
Франция, Наполеон III
50 франков 1858 A. Париж
Золото $3,500 - 2 185
Франция, Наполеон III
100 франков 1862 A. Париж
Золото $230 - 0 77
Франция, Наполеон III
10 франков 1864 A. Париж
Золото $350 - 1 124
Франция, Наполеон III
20 франков 1866 BB. Страсбург
Золото $3,200 - 1 174
Франция, Наполеон III
100 франков 1859 A. Париж
Золото $380 - 0 106
Франция, Наполеон III
20 франков 1861 A. Париж
Золото $2,500 - 1 146
Франция, Наполеон III
100 франков 1866 A. Париж
Золото $420 - 0 161
Франция, Наполеон III
20 франков 1869 BB. Страсбург
Золото $850 - 0 102
Франция, Наполеон III
50 франков 1859 A. Париж
Золото $3,000 - 0 103
Франция, Наполеон III
100 франков 1858 BB. Страсбург
Золото $4,200 - 0 139
Франция, Наполеон III
100 франков 1865 A. Париж
Золото $130,000 - 0 9
Франция, Наполеон III
100 франков 1870 A. Париж
Золото $360 - 0 89
Франция, Наполеон III
20 франков 1867 A. Париж
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