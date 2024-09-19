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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1868 A Париж
Средняя цена 5700 $
Продажи
1 242
Аверс
Реверс
100 франков 1868 BB Страсбург
Средняя цена 8400 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
50 франков 1868 A Париж
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
50 франков 1868 BB Страсбург
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 франков 1868 A Париж
Средняя цена 430 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
20 франков 1868 BB Страсбург
Средняя цена 400 $
Продажи
2 112
Аверс
Реверс
10 франков 1868 A Париж
Средняя цена 280 $
Продажи
1 95
Аверс
Реверс
10 франков 1868 BB Страсбург
Средняя цена 280 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
5 франков 1868 A Париж
Средняя цена 140 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
5 франков 1868 A Париж. Односторонний оттиск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 франков 1868 BB Страсбург
Средняя цена 300 $
Продажи
0 45
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