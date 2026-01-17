flag
5 франков 1868 года BB "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1868 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1868 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC12,090,112

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:80 USD
График аукционных продаж 5 франков 1868 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (421)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1868 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 5562 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1955 USD. Торги состоялись 3 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Russiancoin - 15 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата15 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 5900 RUB
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьVF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Aste - 8 января 2026
ПродавецAste
Дата8 января 2026
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Rare Coins - 19 декабря 2025
ПродавецRare Coins
Дата19 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Rio de la Plata - 19 декабря 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата19 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Schulman - 18 декабря 2025
ПродавецSchulman
Дата18 декабря 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе ibercoin - 17 декабря 2025
Продавецibercoin
Дата17 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата17 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Russiancoin - 11 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата11 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе WCN - 27 ноября 2025
ПродавецWCN
Дата27 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Srebrna Uncja - 25 ноября 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата25 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Katz - 23 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата23 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Numedux - 25 октября 2025
ПродавецNumedux
Дата25 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Sima Srl - 25 октября 2025
ПродавецSima Srl
Дата25 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе San Martino - 22 октября 2025
ПродавецSan Martino
Дата22 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19 октября 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата19 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Artemide Kunstauktionen - 1 февраля 2026
ПродавецArtemide Kunstauktionen
Дата1 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону
Франция 5 франков 1868 BB на аукционе Inasta - 11 февраля 2026
ПродавецInasta
Дата11 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1868 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1868 года "Тип 1861-1870" с буквами BB составляет 80 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1868 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1868 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1868 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1868 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

