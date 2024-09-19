Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Каталог монет Пруссии

Всего добавлено монет: 1021

Монеты Фридриха Вильгельма III
coin 1797-1840 Фридрих Вильгельм III
Монеты Фридриха Вильгельма IV
coin 1840-1861 Фридрих Вильгельм IV
Монеты Вильгельма I
coin 1861-1873 Вильгельм I

Таблица цен монет Пруссии

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A "Коронация"
 Серебро $70 $360 7 1069Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1871 A "Победа в войне"
 Серебро $75 $270 2 895Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1814 A
 Серебро $110 - 2 658Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A
 Серебро $85 $1,400 0 297Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1860 A
 Серебро $120 - 2 318Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1859 A
 Серебро $120 $500 1 314Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1861 A
 Серебро $220 $720 1 330Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1841 A
 Серебро $250 $25 3 440Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A "Победа в войне"
 Серебро $140 $690 1 468Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1839 A
 Серебро $250 - 0 171Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1812 A
 Серебро $75 - 0 74Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
 Серебро $130 - 1 207Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1840 A
 Серебро $310 $130 1 468Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1863 A
 Серебро $15 - 0 11Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1846 A
 Серебро $200 - 1 296Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
 Серебро $690 $20 2 204Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1801 A
 Серебро $250 - 0 94Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1856 A
 Серебро $330 $4,800 3 346Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 A
 Серебро $120 - 1 330Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1855 A
 Серебро $140 - 1 222Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A
 Серебро $100 $610 0 249Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1848 A
 Золото $2,200 - 0 133Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1862 A "Горный"
 Серебро $250 $640 1 183Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1867 A
 Серебро $80 $1,400 3 242Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1831 A
 Серебро $140 - 2 199Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1816 A
 Серебро $75 - 0 39Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1800 A
 Золото $2,700 - 1 62Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1802 A
 Серебро $200 - 2 243Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 D
 Серебро $70 - 0 121Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1870 A
 Серебро $150 $460 0 73Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1856 A "Горный"
 Серебро $100 $850 0 96Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1843 A
 Серебро $45 - 0 13Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1854 A
 Серебро $120 - 0 99Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1839 A
 Золото $2,500 - 0 130Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Шиллинг 1810 A
 Медь $230 - 0 30Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1809 A
 Серебро $430 - 1 68Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1819 D
 Серебро $120 - 0 76Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1848 A
 Серебро $140 - 0 147Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2/3 талера 1801
 Серебро $370 - 0 82Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 B "Силезия"
 Серебро $160 - 0 13Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1830 A
 Серебро $100 - 0 170Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1800 A
 Серебро $400 - 0 45Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1832 A "Горный"
 Серебро $100 - 0 45Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1870 B
 Серебро $70 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1803 A
 Серебро $200 - 2 133Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 A "Силезия"
 Серебро $70 - 0 30Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 B
 Серебро $50 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1813 B
 Серебро $300 - 0 91Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1811 A
 Золото $1,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1858 A
 Серебро $60 $260 0 5
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Все прусские монеты прусские золотые монеты прусские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск