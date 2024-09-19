Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Каталог монет Пруссии
Всего добавлено монет: 1021
Таблица цен монет Пруссии
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $70 $360 7 1069
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A "Коронация"
Серебро $75 $270 2 895
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1871 A "Победа в войне"
Серебро $110 - 2 658
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1814 A
Серебро $85 $1,400 0 297
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A
Серебро $120 - 2 318
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1860 A
Серебро $120 $500 1 314
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1859 A
Серебро $220 $720 1 330
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1861 A
Серебро $250 $25 3 440
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1841 A
Серебро $140 $690 1 468
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A "Победа в войне"
Серебро $250 - 0 171
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1839 A
Серебро $75 - 0 74
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1812 A
Серебро $130 - 1 207
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
Серебро $310 $130 1 468
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1840 A
Серебро $15 - 0 11
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1863 A
Серебро $200 - 1 296
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1846 A
Серебро $690 $20 2 204
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
Серебро $250 - 0 94
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1801 A
Серебро $330 $4,800 3 346
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1856 A
Серебро $120 - 1 330
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 A
Серебро $140 - 1 222
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1855 A
Серебро $100 $610 0 249
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A
Золото $2,200 - 0 133
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 фридрихсдора 1848 A
Серебро $250 $640 1 183
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1862 A "Горный"
Серебро $80 $1,400 3 242
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1867 A
Серебро $140 - 2 199
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1831 A
Серебро $75 - 0 39
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1816 A
Золото $2,700 - 1 62
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1800 A
Серебро $200 - 2 243
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1802 A
Серебро $70 - 0 121
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 D
Серебро $150 $460 0 73
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1870 A
Серебро $100 $850 0 96
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1856 A "Горный"
Серебро $45 - 0 13
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1843 A
Серебро $120 - 0 99
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1854 A
Золото $2,500 - 0 130
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1839 A
Медь $230 - 0 30
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Шиллинг 1810 A
Серебро $430 - 1 68
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1809 A
Серебро $120 - 0 76
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1819 D
Серебро $140 - 0 147
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1848 A
Серебро $370 - 0 82
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2/3 талера 1801
Серебро $160 - 0 13
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 B "Силезия"
Серебро $100 - 0 170
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1830 A
Серебро $400 - 0 45
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1800 A
Серебро $100 - 0 45
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1832 A "Горный"
Серебро $70 - 0 2
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1870 B
Серебро $200 - 2 133
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1803 A
Серебро $70 - 0 30
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 A "Силезия"
Серебро $50 - 0 2
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 B
Серебро $300 - 0 91
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1813 B
Золото $1,300 - 0 6
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1811 A
Серебро $60 $260 0 5
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 1/2 серебряных гроша 1858 A
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