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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 170 GBP. Торги состоялись 10 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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