Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 170 GBP. Торги состоялись 10 августа 2022.
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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