1 серебряный грош 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 170 GBP. Торги состоялись 10 августа 2022.

Сохранность UNC (4) AU (4) XF (1) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис ННР (2)