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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Серебряные монеты 1 серебряный грош Вильгельма I - Пруссия

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1 серебряный грош 1861-1873

Год Знак Описание Продажи Продажи
1861 A 0 151862 A 0 131863 A 0 111864 A 0 121864 A Золото 0 21865 A 0 191866 A 0 91866 B 0 01867 A 0 261867 B 0 31867 C 0 51868 A 0 201868 B 0 111868 C 0 41869 A 0 81869 B 0 71869 C 0 191870 A 0 121870 B 0 111870 C 0 241871 A 0 381871 B 0 31871 C 0 121872 A 0 161872 B 0 11872 C 0 81873 A 0 121873 B 0 61873 C 0 91861-1873 Смещение штемпеля 0 0
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