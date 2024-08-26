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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1871 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Пруссия 1 серебряный грош 1871 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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