1 серебряный грош 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (23) AU (4) XF (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) PF68 (1) PF65 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (1) ННР (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

BAC (15)

Frühwald (3)

Grün (2)

Heritage (2)

Höhn (2)

Katz (6)

Künker (1)

MARCINIAK (1)

Numismatica Ferrarese (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Russiancoin (2)

WAG (1)

Wójcicki (1)