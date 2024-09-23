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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1871 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1871 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
2 талера 1865-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1871 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
Талер 1871 B
Средняя цена 180 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Талер 1871 C
Средняя цена 460 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Талер 1864-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1871 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1871 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1871 C
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1871 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1871 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1871 C
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1871 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1871 B
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1871 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1871 C
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1871 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1871 B
Средняя цена 10 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1871 C
Средняя цена 70 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1871 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1871 B
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1871 C
Средняя цена 3 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1871 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1871 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1871 C
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871 A Победа в войне
Средняя цена 75 $
Продажи
2 893
Аверс
Реверс
Талер 1871 A Победа в войне Односторонний оттиск
Средняя цена 320 $
Продажи
0 1
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