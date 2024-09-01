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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1871 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1871 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1871 B на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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