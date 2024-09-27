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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Каталог монет Вильгельма I (1861-1873)

Всего добавлено монет: 238

Период чеканки Вильгельма I
Каталог монет Вильгельм I 1861-1873
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Монеты Вильгельма I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A "Коронация"
 Серебро $70 $360 7 1069Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1871 A "Победа в войне"
 Серебро $75 $270 2 895Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A
 Серебро $85 $1,400 0 297Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A "Победа в войне"
 Серебро $140 $690 1 468Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1863 A
 Серебро $15 - 0 11Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A
 Серебро $100 $610 0 249Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1862 A "Горный"
 Серебро $250 $640 1 183Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1867 A
 Серебро $80 $1,400 3 242Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1870 A
 Серебро $150 $460 0 73Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1870 B
 Серебро $70 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 B
 Серебро $50 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 талера 1862 A
 Серебро $1,400 $4,300 1 118Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1869 A
 Медь $40 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A "Горный"
 Серебро $110 $710 0 117Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1863 A
 Медь $20 - 0 29Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1871 A
 Серебро $140 $530 0 78Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1865 A
 Серебро $40 - 0 19Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1869 A
 Серебро $50 - 0 7Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1864 A
 Медь $15 $140 0 15Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 крона 1861 A
 Золото $10,000 $10,000 0 9Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1872 A
 Медь $30 $95 0 6Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1865 A
 Медь $45 $120 0 35Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 C
 Серебро $100 - 0 3Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 A
 Серебро $30 $130 0 28Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 талера 1867 C
 Серебро $600 - 1 286Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
3 пфеннига 1867 B
 Медь $20 $160 0 5Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
4 пфеннига 1867 C
 Медь - $500 0 4Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1/2 кроны 1863 A
 Золото $5,400 - 0 8Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1863 A
 Серебро $140 - 0 23Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1/6 талера 1862 A
 Серебро $120 - 1 84Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1862 A
 Серебро $45 $650 0 6Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1870 A
 Медь - $140 0 4Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1870 A
 Серебро $20 - 0 12Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1861-1873 C. Смещение штемпеля
 Медь $100 - 0 1Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1/2 серебряных гроша 1871 B
 Серебро $130 - 0 1Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1872 B
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1867 B
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1865 A
 Серебро $45 $75 0 9Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1867 A
 Медь $5 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1/6 талера 1863 A
 Серебро $90 $50 0 40Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 крона 1864 A
 Золото $11,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1873 A
 Серебро $40 $260 1 15Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1869 A
 Серебро $110 - 0 59Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1864 A
 Серебро $55 $160 0 12Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1870 C
 Серебро $35 - 0 24Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1867 C
 Серебро $360 $1,800 0 22Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
3 пфеннига 1864 A
 Медь $20 $170 0 12Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1864 A
 Серебро $25 $65 0 12Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1870 B
 Серебро $420 $920 0 56Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1/2 кроны 1868 B
 Золото $12,000 - 0 1
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