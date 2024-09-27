Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Каталог монет Вильгельма I (1861-1873)
Всего добавлено монет: 238
Каталог монет Вильгельм I 1861-1873
Монеты Вильгельма I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $70 $360 7 1069
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A "Коронация"
Серебро $75 $270 2 895
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1871 A "Победа в войне"
Серебро $85 $1,400 0 297
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A
Серебро $140 $690 1 468
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A "Победа в войне"
Серебро $15 - 0 11
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1863 A
Серебро $100 $610 0 249
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A
Серебро $250 $640 1 183
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1862 A "Горный"
Серебро $80 $1,400 3 242
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1867 A
Серебро $150 $460 0 73
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1870 A
Серебро $70 - 0 2
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1870 B
Серебро $50 - 0 2
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 B
Серебро $1,400 $4,300 1 118
Пруссия, Вильгельм I
2 талера 1862 A
Медь $40 - 0 2
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1869 A
Серебро $110 $710 0 117
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A "Горный"
Медь $20 - 0 29
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1863 A
Серебро $140 $530 0 78
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1871 A
Серебро $40 - 0 19
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1865 A
Серебро $50 - 0 7
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1869 A
Медь $15 $140 0 15
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1864 A
Золото $10,000 $10,000 0 9
Пруссия, Вильгельм I
1 крона 1861 A
Медь $30 $95 0 6
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1872 A
Медь $45 $120 0 35
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1865 A
Серебро $100 - 0 3
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 C
Серебро $30 $130 0 28
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1871 A
Серебро $600 - 1 286
Пруссия, Вильгельм I
2 талера 1867 C
Медь $20 $160 0 5
Пруссия, Вильгельм I
3 пфеннига 1867 B
Медь - $500 0 4
Пруссия, Вильгельм I
4 пфеннига 1867 C
Золото $5,400 - 0 8
Пруссия, Вильгельм I
1/2 кроны 1863 A
Серебро $140 - 0 23
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1863 A
Серебро $120 - 1 84
Пруссия, Вильгельм I
1/6 талера 1862 A
Серебро $45 $650 0 6
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1862 A
Медь - $140 0 4
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1870 A
Серебро $20 - 0 12
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1870 A
Медь $100 - 0 1
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1861-1873 C. Смещение штемпеля
Серебро $130 - 0 1
Пруссия, Вильгельм I
1/2 серебряных гроша 1871 B
Медь - - 0 0
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1872 B
Медь - - 0 0
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1867 B
Серебро $45 $75 0 9
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1865 A
Медь $5 - 0 2
Пруссия, Вильгельм I
1 пфенниг 1867 A
Серебро $90 $50 0 40
Пруссия, Вильгельм I
1/6 талера 1863 A
Золото $11,000 - 0 4
Пруссия, Вильгельм I
1 крона 1864 A
Серебро $40 $260 1 15
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1873 A
Серебро $110 - 0 59
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1869 A
Серебро $55 $160 0 12
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1864 A
Серебро $35 - 0 24
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1870 C
Серебро $360 $1,800 0 22
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1867 C
Медь $20 $170 0 12
Пруссия, Вильгельм I
3 пфеннига 1864 A
Серебро $25 $65 0 12
Пруссия, Вильгельм I
2 1/2 серебряных гроша 1864 A
Серебро $420 $920 0 56
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1870 B
Золото $12,000 - 0 1
Пруссия, Вильгельм I
1/2 кроны 1868 B
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