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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1870 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1870 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2180 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
859 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Пруссия Талер 1870 B на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Пруссия Талер 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1870 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1870 B на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1870 B на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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