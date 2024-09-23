Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1870 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1870
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2180 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (7)
- Heritage (3)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Kroha (1)
- Künker (21)
- Möller (3)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Teutoburger (2)
- WAG (4)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск