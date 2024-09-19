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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1870 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1870 A
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1870 A
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 талера 1865-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1870 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Талер 1870 B
Средняя цена 420 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Талер 1870 C
Средняя цена 390 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Талер 1864-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1870 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1870 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1870 C
Средняя цена 640 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1870 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1870 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1870 C
Средняя цена 35 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1870 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1870 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1870 A
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1870 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1870 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1870 C
Средняя цена 10 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1870 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1870 B
Средняя цена 5 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1870 A
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1870 B
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1870 C
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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