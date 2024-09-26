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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1870 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3289 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 12 марта 2002.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1870 A на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Пруссия 2 пфеннига 1870 A на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Пруссия 2 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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