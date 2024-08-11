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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Медные монеты 2 пфеннига Вильгельма I - Пруссия

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2 пфеннига 1861-1873

Год Знак Описание Продажи Продажи
1861 A 0 51862 A 0 21863 A 0 171864 A 0 41865 A 0 101866 A 0 101867 A 0 131867 B 0 31867 C 0 41868 A 1 61868 B 0 51868 C 0 61869 A 0 21869 B 0 41870 A 0 21870 B 0 31871 A 0 21871 B 0 71871 C 0 31872 C 0 31873 B 0 61873 C 0 0
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