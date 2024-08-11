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Вильгельм I
2 пфеннига
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1797-1873
1797-1873
Фридрих Вильгельм III
1797-1840
Фридрих Вильгельм IV
1840-1861
Вильгельм I
1861-1873
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Вильгельм I
2 пфеннига
Медные монеты 2 пфеннига Вильгельма I - Пруссия
2 пфеннига 1861-1873
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1861
A
0
5
1862
A
0
2
1863
A
0
17
1864
A
0
4
1865
A
0
10
1866
A
0
10
1867
A
0
13
1867
B
0
3
1867
C
0
4
1868
A
1
6
1868
B
0
5
1868
C
0
6
1869
A
0
2
1869
B
0
4
1870
A
0
2
1870
B
0
3
1871
A
0
2
1871
B
0
7
1871
C
0
3
1872
C
0
3
1873
B
0
6
1873
C
0
0
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Период
1797-1873
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1797-1840
Фридрих Вильгельм IV
1840-1861
Вильгельм I
1861-1873
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