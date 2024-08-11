Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1861
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Russiancoin за 550 RUB. Торги состоялись 19 марта 2020.
Сохранность
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- Ibrahim's Collectibles (1)
- InAsta (1)
- Russiancoin (3)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Где продать?
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