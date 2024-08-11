2 пфеннига 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Russiancoin за 550 RUB. Торги состоялись 19 марта 2020.

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