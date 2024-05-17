Russiancoin

Описание фирмы

  • Название Russiancoin
  • Страна Россия
  • Год основания 1998
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница https://russiancoin.ru/
Официальная страница

Офис в Москве

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
24 апреля 2025 Аукцион 214 1599 Торги открыты
24 апреля 2025 Аукцион 214 521 Торги открыты
10 апреля 2025 Аукцион 213 589 1,698 $
10 апреля 2025 Аукцион 213 1595 7,366 $
3 апреля 2025 Аукцион 212 550 2,958 $
3 апреля 2025 Аукцион 212 1545 6,997 $
20 марта 2025 Аукцион 211 1568 9,533 $
20 марта 2025 Аукцион 211 533 2,071 $
6 марта 2025 Аукцион 210 522 2,146 $
6 марта 2025 Аукцион 210 1596 11,396 $
20 февраля 2025 Аукцион 209 706 3,432 $
20 февраля 2025 Аукцион 209 1590 27,185 $
6 февраля 2025 Аукцион 208 591 541 $
6 февраля 2025 Аукцион 208 1578 14,910 $
23 января 2025 Аукцион 207 1426 6,662 $
23 января 2025 Аукцион 207 592 1,725 $
16 января 2025 Аукцион 797 94,145 $
9 января 2025 Аукцион 206 1594 6,423 $
9 января 2025 Аукцион 206 543 768 $
26 декабря 2024 Аукцион 205 1498 5,371 $

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