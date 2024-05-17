Russiancoin
Описание фирмы
- Название Russiancoin
- Страна Россия
- Год основания 1998
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://russiancoin.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес Ленинградский пр-т, 3
- Телефон +7 (495) 234-33-35
- Email info@russiancoin.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
24 апреля 2025 Аукцион 214 1599 Торги открыты
24 апреля 2025 Аукцион 214 521 Торги открыты
10 апреля 2025 Аукцион 213 589 1,698 $
10 апреля 2025 Аукцион 213 1595 7,366 $
3 апреля 2025 Аукцион 212 550 2,958 $
3 апреля 2025 Аукцион 212 1545 6,997 $
20 марта 2025 Аукцион 211 1568 9,533 $
20 марта 2025 Аукцион 211 533 2,071 $
6 марта 2025 Аукцион 210 522 2,146 $
6 марта 2025 Аукцион 210 1596 11,396 $
20 февраля 2025 Аукцион 209 706 3,432 $
20 февраля 2025 Аукцион 209 1590 27,185 $
6 февраля 2025 Аукцион 208 591 541 $
6 февраля 2025 Аукцион 208 1578 14,910 $
23 января 2025 Аукцион 207 1426 6,662 $
23 января 2025 Аукцион 207 592 1,725 $
16 января 2025 Аукцион 797 94,145 $
9 января 2025 Аукцион 206 1594 6,423 $
9 января 2025 Аукцион 206 543 768 $
26 декабря 2024 Аукцион 205 1498 5,371 $