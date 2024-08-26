Каталог монет Польши

В конце X века территория Польского государства включала земли, примерно соответствующие сегодняшней Польше. Их ядром была территория между реками Одер и Буг. Именно в это время, во времена правления Болеслава Храброго, началась история польских денег, которая длится уже более тысячи лет. В средние века территория Польши неоднократно менялась. В XII веке страна была разделена на округа. В XIV веке, после объединения государства, к Польше была присоединена Галицкая Русь, которая на протяжении последующих веков была одной из важнейших польских земель.

В это время, в конце XIV века, было разработано понятие «Корона Королевства Польского» (или сокращенно «Корона»). Это был синоним названия «Польша». В XV веке, в результате Тринадцатилетней войны, Гданьское Поморье было отвоевано у Тевтонского Ордена. Это положило начало периоду наивысшего расцвета Польши, который продолжался около 200 лет. В XVI веке, на основании Люблинской унии (1569), Польша и Литва обьеденились в единое федеративное государство под названием Речь Посполитая. Оно состояло из двух равных частей: Короны Королевства Польского и Литвы. В то же время указом Сигизмунда Августа (как Великого князя Литовского) к Польше была присоединена Украина, ранее входившая в состав Литовского государства. На последующие столетия Украина стала одной из земель Короны Польского королевства. В первой половине XVII века Речь Посполитая занимала площадь около 1 миллиона квадратных километров.

С середины XVII века, в результате ряда войн (восстание Хмельницкого, война с Россией, Шведский Потоп), положение Польской Республики на международной арене стало ухудшаться. В XVIII веке Россия, Пруссия и Австрия провели ряд разделов (1772, 1793, 1795), после чего польское государство прекратило свое существование на 123 года. Несмотря на неоднократные попытки вернуть независимость в XIX веке, полякам удалось сделать это только в начале XX века, после Первой мировой войны. На востоке Польское государство включало в себя Виленский край; кроме того, граница проходила по Беларуси и Украине, разделяя эти две земли между Польшей и СССР. На западе Польское государство включало Великую Польшу и часть Верхней Силезии. В 1939 году СССР и Германия осуществили четвертый раздел Польши. Восточная часть польского государства с такими городами, как Львов и Вильно, была захвачена СССР и никогда не была возвращена Польше. После Второй мировой войны польское государство получило территорию, которая, с незначительными изменениями во второй половине 20 века, до сих пор является территорией Республики Польша.

Средневековье

В Средние века доминирующим номиналом был денарий. Он принимал различные формы, включая брактеат (тонкий лист, отбитый с одной стороны) или пулу (монета, выбитая из чистой меди). Только в конце Средневековья, в XIV и XV веках, на польской земле появились другие виды денег — четвертаки, шеляги, гроши и полугроши. Это были номиналы, более высокие, чем денарий. Особенно последний — полугрош — пользовался в этот период большой популярностью. Большую часть XIV века в Польше в обращении находились иностранные монеты — пражские гроши. Выпуск золотой монеты — флорина Владислава Локотка, короля Польши (1320-1333) — носил эпизодический характер.

Новое время

Польская чеканка Нового времени началась с большой денежной реформы, проведенной королем Сигизмундом Старым в 1526-1530 гг. В обращении появился целый ряд номиналов: денарии, тернары, шеляги, полугроши, гроши, трояки и шестаки. Польская денежная система также включала золотые монеты — дукаты. Реформа Сигизмунда Старого положила начало так называемому периоду биметаллизма, то есть функционированию денежной системы, основанной на двух драгоценных металлах. Во время правления Стефана Батория началась более масштабная эмиссия талеров — высшего серебряного номинала. Наибольшую популярность приобрели трояки. Эти монеты во времена правления Стефана Батория и Сигизмунда Вазы выпускались систематически, в больших количествах и из хорошего серебра. Они стали международными деньгами. В период с XVI по XVIII века их охотно принимали в Центральной и Восточной Европе, на Балканах и в Турции. Во многих отношениях пиком польской чеканки Нового времени стало правление Сигизмунда III Вазы. В Польше в то время существовали коронные монетные дворы (Олькуш, Всхова, Познань, Мальборк, Быдгощ, Люблин, Краков, Варшава), литовские монетные дворы (Вильно), городские монетные дворы (Гданьск, Эльблонг, Торунь, Рига, Познань, Всхова) и частный монетный двор в Лобженице. Тогда же (в 1621 году) была выпущена польская монета самого высокого номинала — сто дукатов. Первые польские банкноты появились в конце существования Польской Республики, во время восстания Костюшко (1794).



Польша после разделов Речи Посполитой

Польская чеканка Нового времени закончилась после Третьего раздела Польши (1795). Она не была сразу отменена и заменена чеканкой государств участников разделов Речи Посполитой. Некоторое время она развивалась параллельно с чеканкой России, Пруссии и Австрии. Из периода «Польша после разделов Речи Посполитой» можно выделить монеты:

— австрийский раздел

— прусский раздел

— герцогство Варшавское

— вольный город Гданьск, 1808-1812 гг.

— Царство Польское, 1815-1835 (российский раздел)

— российский раздел

— вольный город Краков, 1835

XX век

Во время Первой мировой войны появились выпуски монет Царства Польского (государственного образования под контролем Германии). Это были отчеканенные в железе монеты номиналом 1, 5, 10 и 20 фенигов и банкноты — польские марки. Только после восстановления независимости Польши появилась полностью суверенная чеканка. Первоначально польские марки были действующей валютой. В результате реформы 1924 года они были заменены злотым. Монеты Второй Польской республики уже много лет пользуются неослабевающим интересом у коллекционеров. Польская чеканка времен Второй мировой войны включает выпуски Генерального правительства и Лодзинского гетто. В свою очередь, историю чеканки после Второй мировой войны можно разделить на период Польской Народной Республики и современные монеты (в в том числе после деноминации 1995 года).

Дариуш Маржента