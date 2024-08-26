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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Польши

Всего добавлено монет: 5560

Монеты Сигизмунда I Старого
coin 1506-1544 Сигизмунд I Старый
Монеты Сигизмунда II Августа
coin 1545-1572 Сигизмунд II Август
Монеты Стефана Батория
coin 1577-1586 Стефан Баторий
Монеты Сигизмунда III Вазы
coin 1587-1632 Сигизмунд III Ваза
Монеты Владислава IV
coin 1632-1648 Владислав IV
Монеты Яна II Казимира
coin 1649-1668 Ян II Казимир
Монеты Михаила Корибута
coin 1669-1673 Михаил Корибут
Монеты Яна III Собеского
coin 1674-1696 Ян III Собеский
Монеты Августа II Сильного
coin 1697-1733 Август II Сильный
Монеты Августа III
coin 1734-1763 Август III
Монеты Станислава II Августа
coin 1764-1795 Станислав II Август
Монеты Австрийского правления
coin 1774-1794 Австрийское правление
Монеты Прусского правления
coin 1796-1818 Прусское правление
Монеты Вольного города Данцига
coin 1808-1812 Вольный город Данциг
Монеты Варшавского герцогства
coin 1807-1815 Варшавское герцогство
Монеты Царства Польского
coin 1815-1835 Царство Польское
Монеты Вольного города Кракова
coin 1815-1846 Вольный город Краков
Монеты Российского правления
coin 1832-1850 Российское правление
Монеты Королевства Польского
coin 1917-1918 Королевство Польское
Монеты II Республики
coin 1919-1939 II Республика
Монеты Вольного города Данцига
coin 1923-1939 Вольный город Данциг
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coin 1939-1943 Немецкая оккупация
Монеты Народной Республики
coin 1949-1990 Народная Республика
Монеты III Республики до деноминации
coin 1990-1995 III Республика до деноминации
Монеты III Республики после деноминации
coin 1995-2020 III Республика после деноминации

Таблица цен монет Польши

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976 "Марцелий Новотко"
 Медно-никель $270 - 0 17Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
20 грошей 1923 WJ
 Никель $110 $750 0 292Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
50 грошей 1923 WJ
 Никель $300 $1,100 0 112Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
 Золото $1,200 - 10 762Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100 злотых 1990 MW
 Медно-никель - $50 0 3Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1994 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $85 - 0 63Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1991 MW
 Медно-никель $210 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 грошей 1923 WJ
 Никель $180 - 0 137Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1929
 Никель $220 - 0 217Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1973 MW
 Алюминий $120 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
 Золото $830 - 13 1402Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак"
 Алюминий $70 - 0 169Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Медно-никель
 Медно-никель $100 - 0 76Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1933 "Ян III Собеский"
 Серебро $190 - 0 1317Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1986 MW
 Медно-никель $130 $70 0 23Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1984 MW
 Алюминий $60 - 0 64Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Алюминий
 Алюминий $120 - 0 90Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1986 MW
 Алюминий $35 $60 0 39Coin photo Coin photo
Польша, Август III
Орт (18 грошей) 1754 EC "Коронный"
 Серебро $140 - 0 1178Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1990 MW. Медно-никель
 Медно-никель $30 $7 0 9Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония". Без знака монетного двора
 Серебро $85 $5,600 0 871Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 грош 1949
 Алюминий $100 - 0 34Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт"
 Серебро $220 $4,000 0 1162Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1972 MW
 Алюминий $130 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1991 MW
 Медно-никель $570 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1928 "Ника"
 Серебро $560 $630 0 575Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
Пробный 1 грош 1949. Алюминий
 Алюминий $290 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 злотых 1984 MW
 Латунь $130 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1985 MW
 Алюминий $65 - 0 33Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1924 "Женщина с колосьями"
 Серебро $210 - 0 442Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976
 Медно-никель $45 - 0 18Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1974 MW
 Алюминий $35 - 0 65Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1974
 Алюминий $45 - 0 19Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
 Серебро $380 $3,200 0 771Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
50 грошей 1978. Без знака монетного двора
 Алюминий $65 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1992 MW
 Медно-никель $30 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1995 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $45 - 0 26Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $70 - 1 1373Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1973
 Медно-никель $40 - 0 38Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония"
 Серебро $85 - 1 601Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1936 JA "Парусник"
 Серебро $120 - 1 970Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1990 MW
 Алюминий $70 $55 0 9Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
50 злотых 1990 MW
 Медно-никель - $45 0 5Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1975 MW
 Алюминий $65 - 0 38Coin photo Coin photo
Польша, Ян II Казимир
Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная"
 Медь $40 - 0 61Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1925 "Женщина с колосьями"
 Серебро $190 $3,700 0 1083Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1978 MW
 Алюминий $45 - 0 49Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 грошей 1962
 Алюминий $40 - 0 34Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
 Серебро $95 - 0 1047Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 грошей 1930 WJ
 Бронза $370 - 0 38
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История польских денег

 

В конце X века территория Польского государства включала земли, примерно соответствующие сегодняшней Польше. Их ядром была территория между реками Одер и Буг. Именно в это время, во времена правления Болеслава Храброго, началась история польских денег, которая длится уже более тысячи лет. В средние века территория Польши неоднократно менялась. В XII веке страна была разделена на округа. В XIV веке, после объединения государства, к Польше была присоединена Галицкая Русь, которая на протяжении последующих веков была одной из важнейших польских земель.

В это время, в конце XIV века, было разработано понятие «Корона Королевства Польского» (или сокращенно «Корона»). Это был синоним названия «Польша». В XV веке, в результате Тринадцатилетней войны, Гданьское Поморье было отвоевано у Тевтонского Ордена. Это положило начало периоду наивысшего расцвета Польши, который продолжался около 200 лет. В XVI веке, на основании Люблинской унии (1569), Польша и Литва обьеденились в единое федеративное государство под названием Речь Посполитая. Оно состояло из двух равных частей: Короны Королевства Польского и Литвы. В то же время указом Сигизмунда Августа (как Великого князя Литовского) к Польше была присоединена Украина, ранее входившая в состав Литовского государства. На последующие столетия Украина стала одной из земель Короны Польского королевства. В первой половине XVII века Речь Посполитая занимала площадь около 1 миллиона квадратных километров.

С середины XVII века, в результате ряда войн (восстание Хмельницкого, война с Россией, Шведский Потоп), положение Польской Республики на международной арене стало ухудшаться. В XVIII веке Россия, Пруссия и Австрия провели ряд разделов (1772, 1793, 1795), после чего польское государство прекратило свое существование на 123 года. Несмотря на неоднократные попытки вернуть независимость в XIX веке, полякам удалось сделать это только в начале XX века, после Первой мировой войны. На востоке Польское государство включало в себя Виленский край; кроме того, граница проходила по Беларуси и Украине, разделяя эти две земли между Польшей и СССР. На западе Польское государство включало Великую Польшу и часть Верхней Силезии. В 1939 году СССР и Германия осуществили четвертый раздел Польши. Восточная часть польского государства с такими городами, как Львов и Вильно, была захвачена СССР и никогда не была возвращена Польше. После Второй мировой войны польское государство получило территорию, которая, с незначительными изменениями во второй половине 20 века, до сих пор является территорией Республики Польша.

 

Средневековье

 

В Средние века доминирующим номиналом был денарий. Он принимал различные формы, включая брактеат (тонкий лист, отбитый с одной стороны) или пулу (монета, выбитая из чистой меди). Только в конце Средневековья, в XIV и XV веках, на польской земле появились другие виды денег — четвертаки, шеляги, гроши и полугроши. Это были номиналы, более высокие, чем денарий. Особенно последний — полугрош — пользовался в этот период большой популярностью. Большую часть XIV века в Польше в обращении находились иностранные монеты — пражские гроши. Выпуск золотой монеты — флорина Владислава Локотка, короля Польши (1320-1333) — носил эпизодический характер.

 

Новое время

 

Польская чеканка Нового времени началась с большой денежной реформы, проведенной королем Сигизмундом Старым в 1526-1530 гг. В обращении появился целый ряд номиналов: денарии, тернары, шеляги, полугроши, гроши, трояки и шестаки. Польская денежная система также включала золотые монеты — дукаты. Реформа Сигизмунда Старого положила начало так называемому периоду биметаллизма, то есть функционированию денежной системы, основанной на двух драгоценных металлах. Во время правления Стефана Батория началась более масштабная эмиссия талеров — высшего серебряного номинала. Наибольшую популярность приобрели трояки. Эти монеты во времена правления Стефана Батория и Сигизмунда Вазы выпускались систематически, в больших количествах и из хорошего серебра. Они стали международными деньгами. В период с XVI по XVIII века их охотно принимали в Центральной и Восточной Европе, на Балканах и в Турции. Во многих отношениях пиком польской чеканки Нового времени стало правление Сигизмунда III Вазы. В Польше в то время существовали коронные монетные дворы (Олькуш, Всхова, Познань, Мальборк, Быдгощ, Люблин, Краков, Варшава), литовские монетные дворы (Вильно), городские монетные дворы (Гданьск, Эльблонг, Торунь, Рига, Познань, Всхова) и частный монетный двор в Лобженице. Тогда же (в 1621 году) была выпущена польская монета самого высокого номинала — сто дукатов. Первые польские банкноты появились в конце существования Польской Республики, во время восстания Костюшко (1794).

 


Польша после разделов Речи Посполитой

 

Польская чеканка Нового времени закончилась после Третьего раздела Польши (1795). Она не была сразу отменена и заменена чеканкой государств участников разделов Речи Посполитой. Некоторое время она развивалась параллельно с чеканкой России, Пруссии и Австрии. Из периода «Польша после разделов Речи Посполитой» можно выделить монеты:

— австрийский раздел

— прусский раздел

— герцогство Варшавское

— вольный город Гданьск, 1808-1812 гг.

— Царство Польское, 1815-1835 (российский раздел)

— российский раздел

— вольный город Краков, 1835

 

XX век

 

Во время Первой мировой войны появились выпуски монет Царства Польского (государственного образования под контролем Германии). Это были отчеканенные в железе монеты номиналом 1, 5, 10 и 20 фенигов и банкноты — польские марки. Только после восстановления независимости Польши появилась полностью суверенная чеканка. Первоначально польские марки были действующей валютой. В результате реформы 1924 года они были заменены злотым. Монеты Второй Польской республики уже много лет пользуются неослабевающим интересом у коллекционеров. Польская чеканка времен Второй мировой войны включает выпуски Генерального правительства и Лодзинского гетто. В свою очередь, историю чеканки после Второй мировой войны можно разделить на период Польской Народной Республики и современные монеты (в в том числе после деноминации 1995 года).

 

 

Дариуш Маржента

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