Каталог монет Яна II Казимира (1649-1668)

Ян Казимир был последним представителем династии Ваза, восседавшим на польском престоле. Родился в 1609 году, его бурная молодость была отмечена событиями 1638 года, когда, отправившись в Испанию (через Францию), чтобы занять пост вице-короля Португалии, он был заключен в тюрьму кардиналом Ришелье. Он вновь обрел свободу только в 1640 году, после официального вмешательства властей Республики. В 1646 году, несмотря на отсутствие священнического сана, он получил от папы Иннокентия X сан кардинала, от которого отказался в следующем году (узнав о смерти принца Сигизмунда, в результате которой он стал наследником престола). После смерти Владислава IV он был избран королем Польши в 1648 году. Церемония коронации состоялась в январе следующего года.

Как правителю Речи Посполитой, Яну II Казимиру пришлось столкнуться с целой серией войн, после которых польское государство оказалось очень ослабленным и территориально усеченным (потеря левобережной Украины, России, окончательная потеря Ливонии Швеции). Среди упомянутых войн: восстание Хмельницкого, война с Россией (1654-1667) и «шведский потоп» (1655-1660). В последние годы правления Яна Казимира доминировали внутренние конфликты, включая рокош (восстание) Любомирского в 1665-1666 гг., которое опустошило страну. После поражения в кровопролитной битве под Монтвами (1666) и прекращение восстания (Ленгоницкое соглашение), королю пришлось отказаться от запланированных политических реформ. В 1668 году он отрекся от престола. В следующем году он уехал во Францию, где принял сан аббата монастыря Сен-Жермен-де-Пре. Он умер в 1672 году.

Реформа 1650 года

Первым из многих событий в денежной истории времен Яна Казимира стала реформа 1650 г. Ее целью был выпуск полноценных денег. Основой реформы было открытие коронных монетных дворов (Краков, Познань, Быдгощ, Всхова) и базирование талера на имперском курсе. Стоимость талера была установлена на уровне 90 грошей. Более низкие номиналы должны были содержать пропорционально меньше серебра. В это время впервые в истории польских денег были введены шеляги, отчеканенные из чистой меди. Вес краковской стопы был увеличен до 201,866 г. Реформа оказалась нереальной, а монетное производство — нерентабельным. Поэтому в 1652-1653 годах от эмиссии отказались или неофициально снизили содержание серебра в монетах номиналом ниже талера. В 1654 году Сейм отошел от строгих стандартов реформы 1650 года.

Литовский выпуск монет 1652-1653

Представители Литвы не участвовали в работе над реформой 1650 года, и по этой причине литовский казначей Гедеон Михал Тризна не чувствовал себя связанным его положениями. В 1652 году Виленский монетный двор начал выпускать монеты с цифрой, обозначающим соотношение данного номинала к талеру: на шестаках — 15 (1/15 часть талера), на траяках — 30, на полтораках — 60, на грошах — 90. На билоновых шелягах не было цифрового обозначения номинала. Монеты без окружной легенды, шеляги и двуденарии, обозначались цифрой 360. В 1653 году из-за эпидемии чумы, а затем войны с Москвой работа Виленского монетного двора была прервана на 11 лет.

Чеканка монет короны во время «шведского потопа»

В начале войны со Швецией в 1655 году в Кракове действовал королевский монетный двор. Город капитулировал 19 октября. Монетный двор и все его оборудование перешли к шведам, которые чеканили монеты с именем Яна Казимира до 1657 года.

В условиях войны со Швецией Львовский монетный двор был введен в эксплуатацию в 1656 году. Здесь чеканились орты и шестаки, отличавшиеся примитивным исполнением (как в техническом, так и в эстетическом плане). Для чеканки использовалось церковное серебро, пожертвованное церковью для борьбы с захватчиками. Львовский монетный двор был закрыт в начале 1657 года.

Коронные монетные дворы после «шведского потопа»: Быдгощ, Львов, Краков, Познань

После изгнания шведской армии с территории Речи Посполитой начали работать коронные монетные дворы: сначала Краковский и Познаньский, затем к ним добавились Быдгощский и Львовский. В этот период на коронных монетных дворах чеканились: полтораки, трояки, шестаки, орты, золотые монеты (полдукаты, дукаты и двудукаты) и образцы талеров в Быдгоще и Львове. В 1662 году была создана организационная структура под названием Главный монетный двор Кракова (MGK), которому подчинялись все коронные монетные дворы. Анджей Тымф стал арендатором MGK.

Боратинки

В 1659 году в Уяздове и Кракове начался выпуск субстоимостных (кредитных) коронных шелягов. Это были мелкие медные монеты, отчеканенные по проекту Тита Ливия Боратини, в честь которого они получили свое современное неофициальное название. Их целью было покрытие долгов государственной казны и, в частности, удовлетворение финансовых потребностей армии, находившейся на грани мятежа. К монетным дворам Короны, чеканившим боратинки, присоединились литовские монетные дворы в Уяздове, Оливе, Вильно, Ковно и Мальборке. Огромный выпуск боратинок в 1659-1667 годах, составивший около 2 миллиардов штук, стал одной из причин инфляции и экономического кризиса в Речи Посполитой. Выпуск новых монет сопровождался масштабным фальшивомонетничеством. Название «боратинка» — это современный термин, не встречающийся в XVII веке.

Городские монетные дворы Гданьск, Торунь, Эльблонг

На протяжении всего правления Яна Казимира монетное производство прусских городов развивалось. В 1650 году Гданьск, Торунь и Эльблонг начали денежную реформу, от которой, однако, вскоре отказались (как и коронные монетные дворы). Во время «шведского потопа» Эльблонг и Торунь попали под шведскую оккупацию, чеканя широкий спектр номиналов для шведов. Гданьск, избежавший шведского присутствия, в этот период выпустил большое количество дукатов, а также ортов и билонных шелягов. После окончания войны со Швецией (1660 г.) Торунь и Эльблонг присоединились к Гданьску и начали самостоятельно чеканить шеляги, отказываясь принимать медные боратинки.

Тымфы — первые польские злотые

Название «тымф» («tynf») произошло от имени Андрея Тымфа, арендатора монетных дворов Короны и инициатора нового номинала. Как и боратинки, тымфы были субстоимостными (кредитными) монетами. Объявленная и написанная на реверсе стоимость монеты составляла 30 грошей. В действительности содержание серебра в тымфе соответствовало стоимости около 15 грошей. Надпись на аверсе, отсылающая к патриотическим чувствам, обосновывала субстоимостной (кредитный) характер монеты: DAT PRETIVM SERVATA SALVS POTIORQ3 METALLO EST, что в вольном переводе гласит: ценность этой монете придает спасение страны, которое дороже металла (серебра). Тымфы были выпущены во Львове, Кракове и Быдгоще в количестве около 6 миллионов штук. Вместе с боратинками они стали символом упадка Речи Посполитой.

Чеканка монет в Ополе и Рацибуже

После смерти Владислава IV Опольское и Рацибужское княжества перешли к вроцлавскому епископу Каролю Фердинанду — младшему брату Яна Казимира. Только после смерти епископа в 1655 году княжества перешли к Яну Казимиру, который передал их своей жене Людвике Марии. В 1657-1661 годах Опольский монетный двор выпустил монеты в три крейцера с именем Яна Казимира и легендой: MONETA NOVA REGNI POLONIE. Кроме того, в 1664 году были отчеканены монеты в 15 крейцеров, а в 1666 году — монета в 1 крейцер.



Дариуш Маржента