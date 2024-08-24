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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1661 года "Надпись "24"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1661 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1661 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1661 года "Надпись "24"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
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Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша Полторак 1661 "Надпись "24"" на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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