Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1661 года "Надпись "24"" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,08 гр
- Диаметр 18 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полторак
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1661 года "Надпись "24"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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