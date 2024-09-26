Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Полторак Яна II Казимира - Польша
Полторак 1654-1661Надпись "24"
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1654 R8 0 11658 R8 0 21659 R5, R7, R6 0 451661 R8 0 11
Полторак 1661-1666Надпись "60"
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1661 R3 0 441662 Дата с краю R5 0 191662 R2 0 1171666 R6 0 27
Полторак 1661Надпись "61"
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1661 GBA R8 0 21
Полторак 1652Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1652 Надпись "06" R6 0 211652 Надпись "60" R7, R8 0 3
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск