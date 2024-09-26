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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Полторак Яна II Казимира - Польша

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Полторак 1654-1661

Надпись "24"
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1654 R8 0 11658 R8 0 21659 R5, R7, R6 0 451661 R8 0 11
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Полторак 1661-1666

Надпись "60"
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1661 R3 0 441662 Дата с краю R5 0 191662 R2 0 1171666 R6 0 27
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Полторак 1661

Надпись "61"
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1661 GBA R8 0 21
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Полторак 1652

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1652 Надпись "06" R6 0 211652 Надпись "60" R7, R8 0 3
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