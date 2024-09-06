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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1666 года "Надпись "60"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1666 года "Надпись "60"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1666 года "Надпись "60"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1666 года "Надпись "60"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полторак 1666 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полторак 1666 "Надпись "60"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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