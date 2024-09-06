Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1666 года "Надпись "60"" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,08 гр
- Диаметр 18 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Полторак
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1666 года "Надпись "60"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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