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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1666 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1666 AT
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1666 DL Гданьск
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Дукат 1666 HDL Торунь
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1666 TLB Литва
Средняя цена 85000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1666 AT
Средняя цена 100 $
Продажи
0 175
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1666 IP Эльблонг
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1666 DL Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1666 HDL Торунь
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1666 TLB Литва
Средняя цена 170 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1666 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1666 AT Портрет с обводкой
Средняя цена 60 $
Продажи
0 194
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1666 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Полторак 1666 Надпись "60"
Средняя цена 360 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Шеляг 1666 Эльблонг
Средняя цена 220 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Шеляг 1666 Торунь
Средняя цена 85 $
Продажи
0 53

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1666 TLB Боратинка литовская HKPL
Средняя цена 25 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Шеляг 1666 GFH Боратинка литовская HKPL
Средняя цена 70 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Шеляг 1666 GFH Боратинка литовская Голова оленя
Средняя цена 40 $
Продажи
0 36

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1666 Пробная Литва
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1666 AT Пробный
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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