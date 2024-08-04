Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Злотовка (30 грошей) 1666 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Пробная Злотовка (30 грошей) 1666 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Пробная Злотовка (30 грошей) 1666 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (30 грошей) 1666 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3609 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 50 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Wójcicki (1)
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 "Литва" (Пробная) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1666 "Литва" (Пробная) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (30 грошей) 1666 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1666 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (30 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск