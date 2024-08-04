Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Злотовка (30 грошей) 1666 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (30 грошей) 1666 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3609 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 50 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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